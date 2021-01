Lech Poznań chce sprowadzić z Włoch byłą gwiazdę Ekstraklasy. Złożył już ofertę

Lech Poznań szuka wzmocnień przed startem rundy wiosennej Ekstraklasy. Do zespołu Dariusza Żurawia dołączył już Jesper Karlstrom, który jest defensywnym pomocnikiem. Według włoskich mediów polski zespół stara się o pozyskanie kolejnego gracza z linii pomocy, Petara Brleka.

Lech chce sprowadzić Brleka, byłą gwiazdę Ekstraklasy

Lech nie jest jedynym klubem, który interesuje się chorwackim pomocnikiem, w przeszłości z powodzeniem występującym w Wiśle Kraków. O Brleka walczy również Reggina Calcio, która gra w Serie B.

Chorwat nie mieści się w składzie zespole z Genui. W sumie wystąpił zaledwie pięć razy w ekipie z Serie A od 2017 roku, kiedy został kupiony z Wisły Kraków za ponad 2 mln euro. Wszystko wskazuje na to, że pomocnik odejdzie do innego klubu. Brlek ostatnio ciągle był wypożyczany do innych drużyn: szwajcarskiego FC Lugano i do Ascoli, włoskiego drugoligowca. Lech już wcześniej podczas rundy jesiennej był zainteresowany Brlekiem, który wówczas zakaził się koronawirusem.

Drużyna z Poznania po opadnięciu z fazy grupowej Ligi Europy skupi się na rozgrywkach ligowych. Obecnie plasuje się dopiero na 9. miejscu w tabeli i traci aż 12 punktów do lidera, Legii Warszawa.