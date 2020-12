Polski talent z Manchesteru United może trafić do ekstraklasy. Trwają rozmowy

Łukasz Bejger wróci do Polski? Po niespełna dwóch latach spędzonych w Manchesterze United - przez który został kupiony z Ruchu Chorzów za 400 tys. funtów - Polak może znów zagrać w ojczyźnie. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, obrońcą interesuje się Raków Częstochowa poszukujący stopera.

Osiemnastoletni Bejger regularnie gra w drużynie Manchesteru United do lat 23 (na prawej obronie, a nie na środku defensywy, gdzie przegrywa rywalizację z kolegami), jednak trudno będzie mu przebić się do pierwszego składu. Dlatego też opcją jest zmiana otoczenia. Raków widzi w młodzieżowym reprezentancie Polski (zagrał dwa mecze w kadrze do lat 19) następcę Kamila Piątkowskiego, którym interesuje się włoskie Udinese, które zdążyło już zaoferować trzy miliony euro.

Raków chce pozyskać również bramkarza

Raków, wicelider Ekstraklasy, jest aktywny na rynku transferowym. Częstochowianie szykują się do walki o mistrzostwo i poza obrońcą poszukują jeszcze np. bramkarza. Jak wynikało z naszych informacji, jednym z kandydatów do wzmocnienia ekipy Marka Papszuna jest golkiper reprezentacji Iranu Payam Niazmand.