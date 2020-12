Jakub Moder pożegnał się z Lechem Poznań wymownym zdjęciem

W mediach społecznościowych Jakub Moder opublikował wymowne zdjęcie, które podpisał w wyjątkowy sposób. Były piłkarz Lecha oznaczył miasto Poznań i dodał niebieskie serce wraz z emotikonem zaszklonych oczu przez łzy. W tle widać, że pomocnik słucha utworu pt. "Tu jest najlepiej" wydanego przez znanego poznańskiego rapera, Peję.

Jakub Moder odchodzi z Leclha Poznań. Resztę sezonu spędzi w nowym klubie

Transfer Jakuba Modera do Brighton ogłoszony został już w letnim okienku transferowym. Władze klubu Premier League uzgodniły wspólnie z pomocnikiem, że pozostanie w Lechu Poznań co najmniej do końca 2020 roku w ramach wypożyczenia. W ostatnich dniach podjęto decyzję o ściągnięciu piłkarza na Wyspy Brytyjskie.

Zdjęcie Jakuba Modera (Lech Poznań) żegnającym się z Poznaniem na Instagramie. / Źródło: Instagram (kubamoder) https://www.instagram.com/kubamoder/?hl=pl

Jakub Moder kosztował Brighton & Hove Albion FC 11 milionów euro, pobijając tym samym rekord transferowy PKO Ekstraklasy. 21-latek jest wychowankiem Lecha Poznań. W pierwszym składzie wicemistrza Polski rozegrał 56 meczów, w których strzelił dziewięć goli oraz zanotował dziewięć asyst.

Nowy klub Jakuba Modera ma na niego plan. "Robi wrażenie"

- Lechowi zawdzięczam bardzo dużo, byłem w nim sześć lat, od 15. roku życia. Najpierw w akademii, potem w pierwszym zespole. Wychowałem się w Wielkopolsce, od dziecka kibicowałem Kolejorzowi i marzyłem, żeby w nim zagrać, dlatego debiut czy gra przed naszymi kibicami to było spełnienie moich marzeń z młodości. Dla mnie to coś wielkiego. Spędziłem tutaj sześć niesamowitych lat, nigdy nie zapomnę tego okresu. Na pewno często będę wracał wspomnieniami do tego czasu i będę często przyjeżdżał do Poznania, żeby choćby odwiedzić kolegów. Za Lecha będę trzymał kciuki i oczywiście będę mu nadal kibicował. Mam też nadzieję, że jeszcze w Kolejorzu kiedyś zagram - mówi Jakub Moder na łamach oficjalnej strony klubowej.