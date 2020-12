Kamil Kosowski przepowiada transferowy rekord ekstraklasy. "Pojawi się oferta nie do odrzucenia i młodzian zostanie sprzedany"

Kacper Kozłowski jest piłkarzem Pogoni Szczecin, która na półmetku sezonu 2020/21 znajduje się na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Do Legii Warszawa, która zajmuje 1. miejsce w tabeli zespołowi Kosty Runjaicia brakuje zaledwie jednego punktu. 17-letni Kacper Kozłowski rozegrał w bieżącym sezonie PKO Ekstraklasy dziewięć meczów, w których zanotował jedną asystę. Na swoim koncie ma również dwa gole strzelone w trzecioligowych rezerwach Pogoni.

Kacper Kozłowski kolejnym talentem PKO Ekstraklasy. Wątpliwa przyszłość w Pogoni Szczecin?

"Niestety, pewnie długo go w ekstraklasie oglądać nie będziemy, bo prędko pojawi się oferta z kategorii tych nie do odrzucenia i młodzian zostanie sprzedany. To smutne, jednak taka jest nasza ligowa rzeczywistość" - napisał Kamil Kosowski w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego".

Były reprezentant Polski wątpi także w aktualną formę Pogoni Szczecin po zimowej przerwie. Po 14 kolejkach Portowcy mają na koncie tylko dwie przegrane. Osiem meczów wygrali, natomiast cztery zakończyły się remisem. Dodatkowo piłkarze Kosty Runjaicia wygrali w czterech ostatnich kolejkach Ekstraklasy.

Oceniając możliwości Kacpra Kozłowskiego, Kamil Kosowski stawia tezę, że 17-latek ma szansę na pobicie dotychczasowego rekordu transferowego ustanowionego przez Jakuba Modera z Lecha Poznań. Pomocnik został sprzedany do Brighton za 11 milionów euro.

"Doskonałym przykładem jest Jakub Moder i jego transfer do Brighton & Howe Albion. Gdyby nie gra Lecha w kwalifikacjach Ligi Europy, Moder pewnie kosztowałby między 5 a 7 milionów. Jeśli "Portowcy" poszliby śladami Lecha, ten chłopak pobiłby rekord transferowy ekstraklasy" - napisał Kamil Kosecki.