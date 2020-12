Nowy klub Jakuba Modera ma na niego plan. "Robi wrażenie"

- Jakub Moder ma za sobą udane miesiące w Lechu, z którym grał w Lidze Europy, zaliczył też debiut w reprezentacji Polski. Dołącza do nas już zimą, bo wierzymy, że może mieć wpływ na grę pierwszego zespołu - powiedział trener Graham Potter, którego cytuje oficjalna strona Brighton. - Dziękujemy Lechowi za zrozumienie i rolę, jaką odegrał w rozwoju Modera - dodał dyrektor techniczny Dan Ashworth.

W rozmowie z meczyki.pl, Dan Ashworth opowiedział o kulisach transferu Modera do Brighton. - Zaczęliśmy obserwować go na początku 2020 roku, gdy zaczął regularnie występować w Lechu. Z meczu na mecz podobał nam się coraz bardziej. Miał atrybuty, których szukaliśmy u środkowego pomocnika. Stwierdziliśmy, że nie ma co dłużej czekać. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w kolejnych oknach transferowych jego cena może być jeszcze wyższa. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się dopiąć tę transakcję - przyznał dyrektor techniczny angielskiego klubu.

"Moder jest bardzo inteligentny na boisku. Robi wrażenie"

- Jest bardzo inteligentny na boisku. Dobrze czuje się z piłką przy nodze. Ma doskonały przegląd pola i świadomość otoczenia, w jakim się porusza. No i uderzenie z dystansu. Robi wrażenie - dodał Ashworth, opisując najlepsze cechy polskiego piłkarza.

Moder, jeszcze przed przenosinami do Anglii, otrzymał pierwsze zadania od nowego klubu. - Poprosiliśmy Jakuba o pracę nad angielskim tak, aby od początku nie miał żadnej bariery komunikacyjnej. Z drugiej strony nie przeładowywaliśmy go informacjami na temat wymagań. Chcieliśmy, aby pracował jak do tej pory. Kiedy piłkarz przebywa na wypożyczeniu, musi podporządkować się regułom klubu, w którym gra. Nie może działać na dwa fronty. Tak było także w przypadku Modera i Lecha. Chcieliśmy, aby skupił się przede wszystkim na swoich obowiązkach w Poznaniu - dodał Ashworth.

Jakub Moder pobił transferowy rekord ekstraklasy

Moder w tym sezonie w barwach Lecha rozegrał 25 spotkań, strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Jeszcze przed transferem do Brighton zadebiutował też w reprezentacji Polski. W kadrze Jerzego Brzęczka zagrał już w sześciu spotkaniach. W listopadowym meczu z Ukrainą (2:0) - zaraz po tym, jak w 62. minucie zmienił Arkadiusza Milka - zdobył swoją debiutancką bramkę. Wcześniej, bo na październikowym zgrupowaniu, zaliczył asystę przy trafieniu Kamila Grosickiego w towarzyskim meczu z Finlandią (5:1).

Jakub Moder pobił rekord transferowy Ekstraklasy i został wykupiony przez angielski klub Brighton za 11 milionów euro. Zgodnie z ustaleniami między Lechem Poznań a nowym pracodawcą piłkarza, 21-letni pomocnik miał zostać w Polsce co najmniej przez rundę jesienną sezonu 2020/21 i zgodnie z zapisem w umowie wypożyczenia, 21-latek od początku 2021 roku będzie występował w angielskim klubie.