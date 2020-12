Kuriozalny gol zakończył rozgrywki ekstraklasy w tym roku. Idealne posumowanie [WIDEO]

52. minuta, długa piłka od pomocnika Jagiellonii w kierunku bramki Górnika Zabrze. Bramkarz gości wychodzi do niej, ale uprzedza go Jesus Imaz. Napastnik gospodarzy mija Martina Chudego i trafia do pustej bramki!

Zobacz kuriozalny gol Jagiellonii:

Hiszpan wykorzystał błąd Chudego, który był spóźniony. To był jedyny gol w tym spotkaniu. Gol, który dał Jagiellonii cenne zwycięstwo. Zespół z Białegostoku awansował na 7. miejsce w tabeli, mając 20 punktów. Zabrzanie byli na początku sezonu rewelacją ekstraklasy, znajdowali się na podium, ale potem wyhamowali. Efekt? Piąte miejsce i tylko trzy punkty przewagi nad Jagiellonią.

Legia mistrzem jesieni

Bramka Imaza to także ostatnie trafienie na boiskach ekstraklasy w tym roku. Kuriozalne okoliczności tego gola są najlepszym podsumowanie naszych ligowych rozgrywek. Rozgrywek, których mistrzem jesieni zostaje Legia Warszawa, która w piątek przegrała u siebie z beniaminkiem Stalą Mielec 2:3 po trzech rzutach karnych. Z kolei jedyny nasz przedstawiciel w Europie jesienią Lech Poznań kończy rok dopiero na dziewiątym miejscu, mając większą stratę do liderującej Legii (12 punktów), niż przewagę nad ostatnim w tabeli Podbeskidziem (8 punktów). Nasza liga wróci do gry pod koniec przyszłego miesiąca - 29 stycznia Zagłębie Lubin zmierzy się z Wisłą Płock w pierwszym ekstraklasowym spotkaniu 2021 roku.

