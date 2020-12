Wisła Kraków zmieniła nazwę. Klub wydał oficjalny komunikat. "Zmiana akcentuje nawiązanie do historii i tradycji wielosekcyjnego Towarzystwa Sportowego?"

Krakowski klub nową nazwą może się posługiwać od 1 grudnia. - Pełna nazwa piłkarskiej Spółki to teraz „Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna”, w skrócie "TS Wisła Kraków SA” - poinformował w rozmowie z oficjalnymi klubowymi mediami współwłaściciel Wisły Tomasz Jażdżyński. Pod koniec lat 90. sekcja piłkarska klubu została wyodrębniona od Towarzystwa Sportowego (w którego skład wchodzą chociażby sekcje siatkarskie i koszykarskie) jako jedna spółka akcyjna.

Co się zmieni?

Działacz zapowiedział, że nazwa "Wisła Kraków" wciąż będzie wykorzystywana w tabelach ligowych, a także materiałach reklamowych i mediach społecznościowych. Nowa nazwa widnieć będzie przede wszystkim na umowach i dokumentach, a w pewnej części dotknie także klubowego herbu, choć w tym ostatnim przypadku nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje.

- Po uzyskaniu ostatecznych decyzji rejestracyjnych znaków towarowych planujemy rozpoczęcie dyskusji o zasadach korzystania przez klub z poszczególnych wersji herbu i tego, która jego wersja stanie się wersją podstawową. Ten stosowany dotychczas przez Spółkę akcyjną będzie na pewno musiał zostać co najmniej zmodyfikowany ze względu na zmianę oficjalnej nazwy - tłumaczy Jażdżyński.

Współwłaściciel dodał, że postępowanie w sprawie użycia znaków towarowych, co do których spółka akcyjna porozumiała się ze stowarzyszeniem, wciąż jeszcze trwa. - Uzyskaliśmy na razie tylko w przypadku znaku słownego „Wisła Kraków”. W przypadku znaku słownego „TS Wisła” i znaku słowno-graficznego w postaci historycznego herbu postępowanie jeszcze trwa. Były one zgłaszane dawno temu i borykamy się z pewnymi nieścisłościami w dokumentach.

Wisła Kraków - Legia Warszawa

W sobotę Wisła zagra u siebie z liderem Legią Warszawa w meczu 13. kolejki ekstraklasy. Przed tym spotkaniem krakowianie zajmują 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów.