Błaszczykowski chce sprowadzić do Wisły swojego kumpla z Borussii. Mistrz świata

Grosskreutz obecnie nie występuje w żadnym klubie, po tym jak w październiku w burzliwych okolicznościach rozstał się z KFC Uerdingen. Niemiecki piłkarz domaga się w sądzie od byłego klubu niemal pół miliona euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybieramy Ikonę Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.pl

Ekspert porównuje Kapustkę do ważnego gracza Brzęczka. "To może być taka kariera"

W listopadzie 32-latek ujawnił w wywiadzie dla "Ruhr Nachrichten", że bierze pod uwagę możliwość zakończenia kariery i grę tylko na poziomie amatorskim. ASC 09 Dortmund i TuS Boevinghausen to dwa kluby z tego szczebla, które wyraziły chęć sprowadzenia go. Cała sprawa ma się wyjaśnić do połowy stycznia.

- Rozmawiamy z Kevinem. To nie jest tajemnicą. Wystarczy spojrzeć na jego życiorys. [...] Ma spore umiejętności piłkarskie. Kevin sam podejmie decyzję dot. tego, gdzie będzie grał w przyszłości - wyjaśnił Emre Konya, dyrektor sportowy ASC 09 Dortmund.

Według portalu reviesport.de Grosskreutz chce najpóźniej do 20 stycznia 2021 roku zdecydować, czy będzie kontynuował karierę. - Również prowadzimy rozmowy z Kevinem, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Mogę tylko powiedzieć, że wcześniej nie znałem go - dodał Ajan Dzaferoski, szef TuS Boevinghausen, który liczy na sprowadzenie Niemca.

Zaskakujące doniesienia niemieckich mediów. Grosskreutz zostanie piłkarzem Wisły Kraków?

Niemiecki portal sugeruje, że Grosskreutz nie ma żadnych innych ofert transferowych z niemieckich klubów, ale prawy obrońca bądź skrzydłowy może obrać zupełnie inny, niespodziewany kierunek. Peter Hyballa, nowy trener Wisły Kraków jest zdaniem niemieckiego portalu zainteresowany Grosskreutzem. - W klubie z ekstraklasy spotkałby się ze swoim starym kumplem z Borussii Dortmund, Jakubem Błaszczykowskim, który obecnie jest współwłaścicielem Wisły - możemy przeczytać na łamach reviesport.de.

Apogeum możliwości Lecha Poznań. Wszystko się popsuło i rozleciało. Niezrozumiałe

Grosskreutz z BVB w przeszłości wygrał dwukrotnie mistrzostwo Niemiec i wystąpił w 2013 roku w finale Ligi Mistrzów. Wiele osób wówczas twierdziło, że nie nadaje się do zespołu z Westfalii i wręcz go wyśmiewało. Klopp pokazał, jak bardzo się mylili. Niemiecki piłkarz był jednym z ulubieńców szkoleniowca i miał pewne miejsce w składzie. W reprezentacji Grosskreutz zagrał sześć razy i był w kadrze na MŚ w 2014 roku, kiedy Niemcy sięgnęli po złoto.

Kiedy 32-latek odszedł z Borussii w 2015 roku, jego kariera znacznie wyhamowała. Potem przeniósł się do Galatasaray, występował również m.in. w Stuttgarcie i Darmstadt. Grosskreutz wielokrotnie pokazywał swoje drugie, bardziej mroczne oblicze. W 2019 roku uczestniczył w incydencie z grupą kibiców podczas meczu jednej z niższych lig niemieckich, a w 2017 roku trafił do szpitala z urazem głowy, po tym, jak wdał się w bójkę na ulicach Stuttgartu.

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie raczej słabo. W ekstraklasie zajmuje 13. miejsce i ma tylko dwa punkty przewagi nad ostatnim Podbeskidziem. W sobotę o 20:00 mierzy się z liderem Legią Warszawa i trudno się spodziewać, że zdobędzie punkty.