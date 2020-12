"Zrobiła się tam wklęsła dziura". Wyglądało to fatalnie, ale są dobre wieści! Piłkarz Legii już trenuje

Bartosz Kapustka po powrocie do Legii Warszawa gra coraz lepiej. Jego powrót do formy mógł przerwać Tomasz Makowski. Piłkarz Lechii Gdańsk brutalnie sfaulował pomocnika Legii w doliczonym czasie gry sobotniego meczu (2:0 wygrała Legia).

Makowski był wyraźnie spóźniony. Staw skokowy Kapustki został wygięty w nienaturalny sposób. Zawodnik Lechii obejrzał słuszną czerwoną kartkę, a Kapustka zszedł z boiska z bólem nogi.

- Bardzo źle to wyglądało. Rozmawiałem z Bartkiem, ma przyłożony lód do piszczela, który jest mocno zbity. Zrobiła się tam wklęsła dziura, ale tak to jest gdy uderzenie jest w to miejsce - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener mistrzów Polski Czesław Michniewicz.

Kapustka gotowy na mecz Legii z Wisłą Kraków

Okazało się, że uraz Kapustki nie jest groźny. - Mamy dobre wiadomości! Bardzo dobre! Choć wyglądało to bardzo niebezpiecznie, kontuzja Bartka Kapustki nie jest poważna, w ciągu kilku dni powinien dołączyć do treningu z zespołem - napisała na Twitterze Izabela Kruk, rzecznik prasowa Legii.

Kapustka do treningów wrócił już w środę. Jak poinformował portal Legioniści.com, zawodnik normalnie trenował z całym zespołem i będzie do dyspozycji Michniewicza na sobotni mecz mistrzów Polski w Krakowie, gdzie zagrają z Wisłą.