Michał Karbownik nie zagra do końca roku! Legia Warszawa podjęła decyzję

13 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach klubowych w tym sezonie wystąpił Michał Karbownik. Do tego od października zaliczył jeszcze trzy występy w reprezentacji Polski. To wszystko sprawiło, że u zawodnika doszło do zmian przeciążeniowych kości piszczelowej.

Michał Karbownik będzie pauzował do końca roku. Legia wydała komunikat

W związku z urazem, Karbownika w 2020 roku na boisku już nie zobaczymy. Legia Warszawa poinformowała o tym w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. "Ze względu na obecność zmian przeciążeniowych kości piszczelowej, sztab medyczny Legii Warszawa podjął decyzję, że Michał Karbownik będzie pauzował do końca roku" - czytamy.

Karbownik powoli żegna się z Legią. Runda wiosenna bieżącego sezonu będzie dla niego ostatnią w barwach warszawskiego zespołu. W czerwcu przyszłego roku 19-latek zostanie oficjalnie nowym piłkarzem Brighton. W angielskim klubie grać będzie razem z innym Polakiem, Jakubem Moderem, który aktualnie występuje w Lechu Poznań.