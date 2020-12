Leszek Ojrzyński grzmi po meczu. "Byliśmy tylko tłem. Robili, co chcieli"

Stal Mielec przegrała w Szczecinie z Pogonią 0:2 w poniedziałkowym spotkaniu ekstraklasy. Pogoń objęła prowadzenie w 43. minucie. Bramkę zdobył wtedy Luka Zahović. "Portowcy" podwyższyli w 57. minucie. Rzut karny zamienił na gola Kamil Drygas. Stal oddała przez 90 minut tylko jeden strzał celny na bramkę Pogoni dopiero w doliczonym czasie gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybieramy Ikonę Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.pl

Tak, ten gol naprawdę padł w taki sposób. Tego jeszcze nie było [WIDEO]

Leszek Ojrzyński po porażce Stali: "Byliśmy tylko tłem"

Po zakończeniu meczu trener beniaminka, Leszek Ojrzyński na konferencji prasowej w mocnych słowach skomentował nieudany mecz w wykonaniu Stali. - Gospodarze zwłaszcza w pierwszej połowie mogli zdobyć kilka bramek. My byliśmy dla Pogoni tylko tłem. Wyglądaliśmy tak, jakbyśmy wysiedli z autokaru i nie wiedzieli, o co chodzi w tej grze - grzmiał Ojrzyński.

- W przerwie powiedzieliśmy sobie, że można zmienić wszystko i dam jeszcze szansę tym, którzy grali w pierwszej połowie. Widać było trochę więcej agresji i rozgrywania piłki i szkoda drugiego gola straconego z rzutu karnego. Przy 0:2 było już bardzo trudno. Droga do domu jest długa i będzie w niespecjalnych nastrojach. Wynik jest sprawiedliwy, a gospodarze momentami robili z nami, co chcieli. Nie byliśmy Stalą Mielec, ale do końca staraliśmy się zdobyć jedną bramkę - zakończył trener Stali.

Trener Anglików ocenił siłę reprezentację Polski. "Mamy z nimi wspaniałą tradycję"

Stal Mielec po 12 kolejkach zajmuje przedostatnie, 15. miejsce w tabeli z 9 punktami na koncie.