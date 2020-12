Zbigniew Boniek wyśmiał zachowanie prezesa Cracovii! "To, co mnie najbardziej zdziwiło"

Głównym tematem rozmowy dziennikarzy z właścicielem Cracovii było jego zachowanie podczas piątkowych derbów Krakowa, gdy prof. nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy i w niecenzuralnych słowach krzyczał w kierunku sędziego Daniela Stefańskiego, który podyktował rzut karny dla Wisły Kraków. - Stefański! Jesteś ch...! - wrzeszczał na sędziego Janusz Filipiak, właściciel Cracovii. - Stefański! Ty ch...! Obejrzyj sobie VAR! - wtórował mu wiceprezes klubu Jakub Tabisz. - Ty pajacu ty, skończona mendo! - krzyczał też poseł Ireneusz Raś, znany sympatyk Cracovii. - Stefański! Co ty odp...? Masz żonę z Wisły?! - dodawał inny z działaczy. Wulgarne okrzyki łatwo można było usłyszeć w telewizji, bo piątkowe derby Krakowa (1:1) odbyły się bez kibiców. Na stadionie była jedynie garstka osób, siedząca właśnie na trybunie VIP.

W niedzielnym programie "Liga+ Extra" emitowanym na Canal+ Janusz Filipiak tłumaczył się ze skandalicznego zachowania podczas derbów Krakowa i przepraszał publicznie za swoje zachowanie, ale niekoniecznie przepraszał Stefańskiego, który jego zdaniem popełnił w tym meczu błędy na niekorzyść Cracovii.

W pewnym momencie podczas rozmowy z dziennikarzami C+ do właściciela Cracovii zadzwonił trener zespołu, Michał Probierz. Profesor po zakończeniu rozmowy przyznał, że Probierz dzwonił do niego, aby poinstruować profesora, co ma mówić na wizji.

Sytuację można zobaczyć poniżej:

Do zachowania prof. Filipiaka odniósł się Zbigniew Boniek, który w mediach społecznościowych opublikował wpis. - To co mnie dzisiaj najbardziej zdziwiło, to to, ze prof., właściciel potężnej firmy technologicznej, nie potrafił wyciszyć dzwonka w komórce. Panie Profesorze - napisał prezes PZPN na Twitterze.

Stefański skomentował zachowanie Filipiaka. "To był żenujący popis"

Po Filipiaku w programie pojawił się także arbiter Stefański, który zabrał głos nt. zachowania Filipiaka w piątkowym meczu Cracovii z Wisłą. - Niestety dociera do mnie to, co się dzieje wokół tego meczu - powiedział Stefański. I po chwili dodał: - Ja od 20 lat jestem sędzią piłkarskim i zdaję sobie sprawę z tego, że moja praca zawsze będzie dogłębnie oceniana, analizowana, a czasami krytykowana. Natomiast po piątkowym meczu przyjechałem do domu tak zmęczony, jakbym sędziował spotkanie B-klasy. Nie obrażając B-klasy. A dzisiaj moja żona jest kibicką Wisły tylko dlatego, że jest krakowianką i kiedyś została zaproszona na casting do kobiecej eskorty podczas ligowego meczu Wisły, a tak naprawdę jest sportowcem i zdobywała medale dla Cracovii. Zaczynamy lustrować sędziów. A przede wszystkim nie wierzymy i nie ufamy ludziom, podważamy kompetencje. Dlatego trzeba powiedzieć stop, bo to już brnie za daleko - powiedział Stefański, po czym jeszcze dodał, że w trakcie meczu docierały do niego wszystkie te okrzyki. - To był żenujący popis - powiedział Stefański.

Wiadomo, że skandalicznym zachowaniem Filipiaka i Tabisza zajmie się Komisja Ligi. A Cracovii - jak podał serwis meczyki.pl - grozi kara finansowa w wysokości nawet 250 tys. złotych.