Sędzia Daniel Stefański skomentował wulgarne zachowanie Filipiaka i odparł absurdalne zarzuty

- Stefański! Jesteś ch...! - wrzeszczał na sędziego Janusz Filipiak, właściciel Cracovii. - Stefański! Ty ch...! Obejrzyj sobie VAR! - wtórował mu wiceprezes klubu Jakub Tabisz. - Ty pajacu ty, skończona mendo! - krzyczał też poseł Ireneusz Raś, znany sympatyk Cracovii. - Stefański! Co ty odp...? Masz żonę z Wisły?! - dodawał inny z działaczy. Wulgarne okrzyki łatwo można było usłyszeć w telewizji, bo piątkowe derby Krakowa (1:1) odbyły się bez kibiców. Na stadionie była jedynie garstka osób, siedząca właśnie na trybunie VIP.

Janusz Filipiak przeprasza za swoje zachowanie, ale nie wszystkich. "Tutaj mam problem"

Janusz Filipiak po derbach: Bardzo mi przykro

- Emocje mnie poniosły, bardzo mi przykro. Przepraszam opinię publiczną za swoje zachowanie. Zrobię to też w niedzielę wieczorem w telewizji Canal+ [Filipiak także był gościem Ligi+ Extra] - powiedział właściciel Cracovii w rozmowie z "WP SportoweFakty". Gdy jednak został od razu dopytany, czy przeprasza też sędziego Stefańskiego, odparł: - Tutaj mam problem. Czujemy się pokrzywdzeni przez jego sędziowanie. Zobaczymy, jak zareaguje PZPN, któremu podaliśmy przykłady ewidentnych błędów arbitra.

Stefański skomentował słowa Filipiaka

Filipiak w podobnej retoryce wypowiadał się również w Lidze+ Extra. Po nim w programie pojawił się także Daniel Stefański. - Niestety dociera do mnie to, co się dzieje wokół tego meczu - powiedział Stefański. I po chwili dodał: - Ja od 20 lat jestem sędzią piłkarskim i zdaję sobie sprawę z tego, że moja praca zawsze będzie dogłębnie oceniana, analizowana, a czasami krytykowana. Natomiast po piątkowym meczu przyjechałem do domu tak zmęczony, jakbym sędziował spotkanie B-klasy. Nie obrażając B-klasy.

- Uważam, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. W Grecji mieliśmy prezesa, który z pistoletem wbiegał na murawę. W niższych ligach mamy sędziów, którzy są bici, a gdzieś tam w Afryce nawet zabity. Trzeba powiedzieć stop. Bo drugi raz w ciągu roku jestem pomawiany o jakieś absurdalne rzeczy. Najpierw po meczu Lechii z Legią zarzucano mi, że sprzyjałem Legii, bo mam w niej syna, którego de facto nie mam (więcej tutaj).

- A dzisiaj moja żona jest kibicką Wisły tylko dlatego, że jest krakowianką i kiedyś została zaproszona na casting do kobiecej eskorty podczas ligowego meczu Wisły, a tak naprawdę jest sportowcem i zdobywała medale dla Cracovii. Zaczynamy lustrować sędziów. A przede wszystkim nie wierzymy i nie ufamy ludziom, podważamy kompetencje. Dlatego trzeba powiedzieć stop, bo to już brnie za daleko - powiedział Stefański, po czym jeszcze dodał, że w trakcie meczu docierały do niego wszystkie te okrzyki. - To był żenujący popis - przyznał.

Wiadomo, że skandalicznym zachowaniem Filipiaka i Tabisza zajmie się Komisja Ligi. A Cracovii - jak podał serwis meczyki.pl - grozi kara finansowa w wysokości nawet 250 tys. złotych.

