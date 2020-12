Lech Poznań strzelał gola za golem! Koncertowa gra drużyny Dariusza Żurawia

- Jeśli ktoś mi zarzuca, że oszczędzałem najlepszych na Podbeskidzie, to jest w błędzie. Bo nigdy nie ustalam składu na dwa, trzy czy cztery mecze do przodu. Przed spotkaniem z Benficą rozmawiałem ze sztabem medycznym i po prostu musiałem podjąć takie, a nie inne decyzje. Słowem: dbać o zdrowie moich zawodników - tłumaczył w niedzielę Dariusz Żuraw przed kamerą Canal+.

Lech wysoko pokonał Podbeskidzie, ale zaczęło się od interwencji VAR pod jego bramką

Ale w niedzielę trener Lecha - poza Tymoteuszem Puchaczem, którego posadził na ławce - wystawił już optymalny skład na mecz z ostatnim w tabeli Podbeskidziem. I już początek meczu pokazał, że nie było się chyba czego bać. Kolejorz miał przewagę. I był też VAR, który w 28. minucie nie uznał bramki Marko Roginicia. Słusznie, bo piłka w momencie podania Gergo Kocsisa była już poza boiskiem.

Dwie minuty później Lech już prowadził, bo gola głową - po dośrodkowaniu Daniego Ramireza z rzutu rożnego - strzelił Thomas Rogne. A jeszcze przed przerwą - po fatalnym błędzie Milana Rundicia, który stracił piłkę we własnym polu karnym - na 2:0 podwyższył Mikael Ishak. I chwilę po przerwie zrobiło się 3:0. Gola strzelił Pedro Tiba, który przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, nie dał się dogonić Kacprowi Gachowi i w sytuacji sam na sam pokonał Michala Peskovicia.

I to nie była ostatnia bramka dla Lecha, bo w 54. minucie gola dołożył też Ramirez, który dobił strzał Jana Sykory. I dobił też Podbeskidzie, które wciąż pozostaje bez wyjazdowego zwycięstwa w tym sezonie. Z dziewięcioma punktami, na ostatnim miejscu w tabeli. Lech dzięki niedzielnemu zwycięstwu awansował na siódme. Do liderującej Legii traci 10 punktów, ale do rozegrania zaległy mecz z Pogonią (16 grudnia).

