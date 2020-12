Ależ to jest niesamowite! Komentator Canal+ nie mógł uwierzyć! Co za gol w ekstraklasie! [WIDEO]

Nic nie zapowiadało tej bramki. Jakub Świerczok przejął piłkę na środku boiska i długo się nie zastanawiał. Zobaczył, że Dominik Hładun stoi daleko od własnej bramki i od razu oddał strzał, lobując bramkarza. - Ależ to jest niesamowite! 10. minuta meczu. On to ma, on jest fantastyczny! On strzela czwartego gola w czwartym spotkaniu! - wrzeszczał komentator Canal+ i przypomniał, że podobną bramkę lata temu strzelił Marek Citko - w sezonie 1996/1997. I to w Lidze Mistrzów, w czwartej kolejce, kiedy Widzew grał z Atletico. - No to plebiscyt na gola kolejki mamy chyba już rozstrzygnięty - dodał po chwili.

Świerczok takiego gola w Lidze Mistrzów nie strzelił, ale trafił w ekstraklasie. W czwartym meczu z rzędu. Tym razem przeciwko Zagłębiu Lubin. Ale Piast Gliwice niedługo cieszył się z prowadzenia, bo cztery minuty później wyrównał Samuel Mraz.

W drugiej połowie Świerczok miał już dużo lepszą okazję do strzału, ale o ile z kilkudziesięciu metrów pokonał Hładuna, o tyle z kilku trafił prosto w niego. To była ostatnia tak dobra okazja w tym meczu, który skończył się remisem 1:1.

