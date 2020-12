"Żona sędziego Stefańskiego jest kibicką Wisły" - skandaliczne oświadczenie Cracovii po derbach!

Piątkowe derby Cracovia - Wisła (1:1) nie rzuciły na kolana poziomem gry. Dużo było za to kontrowersji sędziowskich. Najwięcej w 61. minucie, gdy sędzia Piotr Stefański podyktował rzut karny dla gości. Gospodarze mieli do niego o to pretensje. Na nagraniu TVP Sport słychać, jak w wulgarny sposób manifestowali swoje niezadowolenie:

Jakub Tabisz, wiceprezes Cracovii: Bucu, sprawdź teraz VAR!

Janusz Filipiak, właściciel i prezes klubu: VAR! VAR! Ty ch***!

Filipiak: Ty ch***! Ty ch***!

Wcześniej portal Interia przywołał obraźliwe słowa, które w kierunku sędziego mieli krzyczeć najważniejsi działacze "Pasów". - Stefański! Jesteś c**j! - wrzeszczał na sędziego profesor Filipiak. - Stefański! Ty c***u! Obejrzyj sobie VAR! - dodał wiceprezes Tabisz. - Ty pajacu ty, skończona mendo! - krzyczał poseł Ireneusz Raś, znany sympatyk Cracovii. - Stefański! Co ty odp****alasz? Masz żonę z Wisły?! - dodał inny z działaczy. Wulgarne okrzyki łatwo można było usłyszeć, bo spotkanie z powodu pandemii odbyło się bez kibiców.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że sprawą zajmie się Komisja Ligi, a Cracovii grozi kara finansowa w wysokości nawet 250 tys. złotych.

Kuriozalne oświadczenie Cracovii po derbach

W sobotę po południu Cracovia wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie. I jest to oświadczenie kuriozalne. Nie ma w nim bowiem słów skruchy czy przeprosin. Są za to kolejne oskarżenia i powtórki kontrowersyjnych sytuacji z piątkowych derbów.

"W meczu z Legią sędzia Lasyk wypaczył wynik meczu, pozbawił Cracovię ewidentnego rzutu karnego. Żona sędziego Stefańskiego według wpisów w Internecie jest kibicką Wisły" - czytamy w oświadczeniu.

I dalej: "Wyznaczenie tej pary do sędziowania derbów samo w sobie nie było odpowiedzialne. Zwłaszcza w kontekście wywiadu J. Filipiaka dla Onetu, krytykującym sędziego Lasyka. Obawialiśmy się złego sędziowania, a rzeczywistość okazała się gorsza niż przewidywania, co wskazują załączone linki do sytuacji z meczu".

"Kluby Ekstraklasy nie mają żadnych praktycznych możliwości dochodzenia swoich racji w PZPN. Przez członków Zarządu Cracovii w trakcie meczu przemawiała zwykła ludzka złość i rozżalenie. Takie sędziowanie jak w meczu Cracovii z Wisłą wypacza sens futbolu i jest jednym z głównych powodów, przez które polska piłka klubowa ma się źle".