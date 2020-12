Siedem goli w Białymstoku! Hat-trick Puljicia! Zdecydował karny w 90. minucie [WIDEO]

Aż pięć z siedmiu goli w meczu w Białymstoku kibice zobaczyli do przerwy. Warta objęła prowadzenie w 15. minucie. Po długim podaniu Jakuba Kuzdry gola dla gości strzelił Mateusz Kuzimski. Cztery minuty później był już jednak remis. Z prawej strony w pole karne Warty zagrał Jesus Imaz, a bramkę z bliska zdobył Jakov Puljić. W 28. minucie gospodarze objęli prowadzenie po mocnym strzale Imaza z pola karnego.

Grad goli w Białymstoku

Do przerwy prowadziła jednak Warta. W 37. minucie do wyrównania doprowadził Michał Jakóbowski, a siedem minut później po podaniu Kuzimskiego gola strzelił Jan Grzesik. Warta prowadziła 3:2, ale mogła i powinna prowadzić wyżej. Goście zmarnowali jednak kilka okazji do strzelenia gola. Dość powiedzieć, że do 30. minuty, poznaniacy stworzyli aż 25 procent dogodnych okazji do zdobycia bramki w tym sezonie.

Druga połowa należała do gospodarzy, a ich bohaterem był Puljić. Chorwat w 59. minucie doprowadził do wyrównania, a w ostatniej minucie meczu wykorzystał rzut karny, który dał Jagiellonii trzy punkty.

Po 12 kolejkach Jagiellonia zajmuje 6. miejsce w tabeli z 17 punktami na koncie. Warta ma cztery punkty mniej i jest na 11. pozycji. W następnej kolejce Warta podejmie Pogoń Szczecin (sobota, 15:00), a Jagiellonia zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa (niedziela, 17:30).

