Jest nagranie skandalicznego zachowania prof. Filipiaka podczas derbów Krakowa [WIDEO]

Piątkowe derby Cracovia - Wisła (1:1) nie rzuciły na kolana poziomem gry. Dużo było za to kontrowersji sędziowskich. Najwięcej w 61. minucie, gdy sędzia Piotr Stefański podyktował rzut karny dla gości. Gospodarze mieli do niego o to pretensje. Na nagraniu TVP Sport słychać, jak w wulgarny sposób manifestowali swoje niezadowolenie:

REKLAMA

Jakub Tabisz, wiceprezes Cracovii: Bucu, sprawdź teraz VAR!

Janusz Filipiak, właściciel i prezes klubu: VAR! VAR! Ty ch***!

Filipiak: Ty ch***! Ty ch***!

Zobacz wideo Cudowna interwencja Bartłomieja Drągowskiego! "Pofrunął"

Niezwykły debiut w F1. Wojciechowska jeździła po Interlagos, teraz jej prawnuk wkracza do akcji

Wulgarne okrzyki działaczy Cracovii

Wcześniej portal Interia.pl przywołała obraźliwe słowa, jakie w kierunku sędziego mieli krzyczeć najważniejsi działacze "Pasów". - Stefański! Jesteś c**j! - wrzeszczał na sędziego profesor Filipiak. - Stefański! Ty c***u! Obejrzyj sobie VAR! - dodał wiceprezes Tabisz. - Ty pajacu ty, skończona mendo! - krzyczał poseł Ireneusz Raś, znany sympatyk Cracovii. - Stefański! Co ty odp****alasz? Masz żonę z Wisły?! - dodał inny z działaczy. Wulgarne okrzyki łatwo można było usłyszeć, bo spotkanie z powodu pandemii odbyło się bez kibiców.

Polski sędzia Łukasz Rogowski nie ma wątpliwości co do karnego dla Wisły. Obrońca Cracovii Dawid Szymonowocz próbował zaatakować piłkę wślizgiem, jednak jednocześnie zagarnął piłkę ręką. "Druk? Karny ewidentny. Z tej powtórki pięknie widać zagranie z ręką, a z drugiej strony można doszukać się nawet zahaczenia rywala" – napisał Rogowski na Twitterze.

Real Madryt ma nowy cel transferowy! Zinedine Zidane już się z nim kontaktował

Z kolei na początku drugiej połowy Adi Mehremić zagrał ręką we własnym polu karnym. Arbiter najpierw podyktował rzut karny dla Cracovii, ale potem dostał informację z wozu VAR, że sytuacja nie jest klarowna. Stefański długo analizował całą sytuację na monitorze VAR. Ostatecznie nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego dla Cracovii.