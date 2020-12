Legia Warszawa wyjedzie na ekskluzywny obóz. Tego jeszcze nie było

Ostatni mecz w 2020 roku piłkarze Legii Warszawa rozegrają 18 grudnia, kiedy na własnym stadionie podejmą Stal Mielec. Później zawodnicy rozjadą się na urlopy, które potrwają do 4 stycznia. To tego dnia piłkarze Czesława Michniewicza przejdą badania i wrócą do treningów.

Już dwa dni później mistrzowie Polski wylecą do Dubaju, gdzie przygotowywać się będą do rundy wiosennej ekstraklasy. Legioniści w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spędzą blisko trzy tygodnie. Obóz potrwa dokładnie od 6 do 22 stycznia.

Legia poleci do Dubaju

- Będziemy mieli tam świetne warunki do pracy. Wszystko jest jeszcze dogrywane, a umowy są podpisywane. W najbliższym czasie wszystko zostanie sfinalizowane. To nowy kierunek, wiele ciekawych drużyn będzie w tym czasie przebywało w Dubaju i w okolicy, więc jest szansa zagrać z nimi gry kontrolne. Wszystko musi być poparte dokumentami, więc więcej na ten temat nie mogę powiedzieć - poinformował Michniewicz na konferencji prasowej przed sobotnim meczem ligowym z Lechią Gdańsk.

Pierwotnie mistrzowie Polski do rundy wiosennej mieli przygotowywać się w Turcji. Jak poinformował portal Legia.net z propozycją organizacji obozu w Dubaju wyszedł jednak jeden ze sponsorów.

Po 11 kolejkach ekstraklasy Legia Warszawa zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. Drużyna Michniewicza traci punkt do lidera, Rakowa Częstochowa. Sobotni mecz z Lechią Gdańsk mistrzowie Polski rozpoczną o godzinie 20:00, a przed ostatnim meczem w tym roku, czeka ich jeszcze wyjazdowe spotkanie z Wisłą Kraków (12 grudnia, godzina 20:00).