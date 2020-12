Legenda Lecha Poznań krytycznie o transferze Jakuba Modera. Nie ma żadnych złudzeń

Okoński w przeszłości występował w barwach Lecha Poznań w latach 1977-1980, 1982-1986 i 1992 roku. Były pomocnik reprezentacji Polski wypowiedział się o Jakubie Moderze, który ma niebawem dołączyć do Brighton. Angielski klub kupił 21-latka za rekordową kwotę w historii ekstraklasy - 11 mln euro. Suma ta wzrośnie o dodatkowy milion, jeśli Moder przebywający obecnie na wypożyczeniu w Lechu Poznań, przeniesie się do zespołu Grahama Pottera już w zimowym oknie transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo

Media: Maciej Skorża nie zostanie trenerem Wisły Kraków! Kto trenerem "Białej Gwiazdy"?

Okoński skrytykował przenosiny Modera do Brighton. "Lepsza dla niego byłaby Hiszpania, Włochy, a na pewno Bundesliga"

- Po Kubie Moderze widać już zmęczenie. Rozegrał w tym sezonie sporo meczów, a wymaga się od niego, by cały czas prezentował optymalną formę. Z drugiej strony, nie podoba mi się, że do niego i innych utalentowanych piłkarzy z Lecha podchodzi się jak do młodzieżowców - stwierdził Okoński w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna".

- Dzięki grze w Europie Moder i koledzy zdobywają cenne doświadczenie, ale oceniając ich, trzeba pamiętać, że nie da się grać na sto procent non stop. A Kuba to dobry zawodnik, choć mam wątpliwości, czy sobie poradzi w Anglii. Lepsza dla niego byłaby Hiszpania, Włochy, a na pewno Bundesliga - kontynuowała legenda Lecha Poznań.

- Oglądam dużo Premier League i widzę, jak się tam szybko gra. Moder lubi przyjąć piłkę, podać, uderzyć, ale nie biega tak, jak się wymaga tego w Anglii. Może jednak potrzebuje takiej zmiany i wejdzie w trans. Gdyby miał zdrowie Tymka Puchacza, byłoby mu łatwiej - dodał Okoński.

Legenda Bayernu zachwycona Robertem Lewandowskim! "To już nie tylko topowy napastnik"

Moder: Byłem zdecydowany od pierwszego momentu

- Byłem zdecydowany od pierwszego momentu, gdy agenci przedstawili mi ofertę. Umowy zostały tak skonstruowane, że każdy na tym skorzysta. Ja chciałem jeszcze zostać w Lechu, żeby pomóc mu w pucharach, to było najważniejsze. A potem dopiero wykonać kolejny krok - mówił Moder w Lidze+ Extra.

W obecnym sezonie w barwach Lecha 21-latek zagrał w 19 meczach. Zdobył w nich cztery bramki i zanotował trzy asysty. Zanim został piłkarzem Brighton, zdążył zadebiutować w reprezentacji Polski. W kadrze Jerzego Brzęczka ma na koncie już sześć spotkań. W listopadowym meczu z Ukrainą (2:0) - zaraz po tym, jak w 62. minucie zmienił Arkadiusza Milka - zdobył swoją debiutancką bramkę. Wcześniej, bo na październikowym zgrupowaniu, zaliczył asystę przy trafieniu Kamila Grosickiego w towarzyskim meczu z Finlandią (5:1)