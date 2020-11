Jakub Kosecki ma swoich krytyków "głęboko w d***e". "Poziom jak w ekstraklasie"

Jakub Kosecki odpowiedział krytykom: "Wiem, że komuś może się to wydawać niemożliwe, ale ja mam to po prostu - sorry, że tak to ujmę - głęboko w d***e." Piłkarz był krytykowany za to, że poszedł do drugiej ligi tureckiej tylko dla pieniędzy.

3 MIECZYSŁAW MICHALAK Otwórz galerię Na Gazeta.pl