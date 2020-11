Media: Niemiec zostanie trenerem Wisły Kraków! Dwóch faworytów

Wisła Kraków jest w kryzysie. Biała Gwiazda w tym sezonie wygrała tylko dwa mecze, oba z beniaminkami ekstraklasy, i po jedenastu meczach ma zaledwie 10 punktów. Wisła podjęła decyzję o zwolnieniu Artura Skowronka, tuż po sobotniej porażce z Zagłębiem Lubin (1:2). Kto go zastąpi?

Oficjalnie: Marek Jóźwiak został zwolniony

Tymczasowe rozwiązanie jest takie, że zajęcia z pierwszym zespołem prowadzić będzie duet: Kazimierz Kmiecik i Grzegorz Mokry. Klub wydał oficjalny komunikat:

Drużyna Białej Gwiazdy rozpoczęła przygotowania do Derbów Krakowa, które odbędą się 4 grudnia. Poniedziałkowe zajęcia Wiślaków poprowadzili już trenerzy Kmiecik i Mokry

Kto następcą Skowronka?

Piotr Majchrzak ze Sport.pl donosi, że do Krakowa może wrócić Maciej Skorża, który w przeszłości doprowadził Wisłę do dwóch mistrzostw i wicemistrzostwa Polski. Sam szkoleniowiec dobrze też czuł się w Krakowie, a sam ma coś do udowodnienia w polskiej lidze. Jego warunkiem jest jednak rozpoczęcie pracy od obozu przygotowawczego, dlatego nie chce przejmować drużyny w trakcie rundy.

A może Doll lub Hyballa?

- Do klubu wpłynęło wiele propozycji z różnych stron świata, ale, jak się wydaje, Biała Gwiazda wybierze jednego z dwóch trenerów: Thomasa Dolla lub Petera Hyballę - informuje Piotr Koźmiński z serwisu sportowefakty.wp.pl. 44-letni Hyballa do niedawna prowadził NAC Breda, a wcześniej m.in. słowacką Dunajską Stredę (wyeliminował z nią Cracovię w el. Ligi Europy), holenderski NEC Nijmegen, austriacki Sturm Graz czy niemiecką Alemannię Aachen. Bardzij uznanym trenerem jest Doll (tak jak i Hyballa jest Niemcem). 54-latek prowadził m.in. HSV, Borussię Dortmund, Genclerbirligi, Al-Hilal Rijak, Ferencvaros, Hannover 96 oraz w 2019 roku APOEL. W przypadku Dolla problemem mogą być jego żądania finansowe. - Hyballa traktuje to jako wyzwanie, dobrze zna historię Wisły i jej ostatnie tarapaty. Kusi go jednak perspektywa pracy w klubie, który wiele znaczy w polskiej piłce - czytamy.

