Niespodzianka! Legia traci punkty na własnym boisku i pozycję lidera

Legia Warszawa na własnym stadionie walczyła o powrót na pozycję lidera tabeli ekstraklasy, po zwycięstwie Rakowa Częstochowa 1:0 z Wartą Poznań. Tymczasem Piast Gliwice walczył o awans z ostatniej pozycji w tabeli, na którą spadł po sukcesie Stali Mielec, która pokonała Jagiellonię Białystok 3:1.

I od początku meczu było widać, że Legii bardzo zależy na powrocie na czoło tabeli. Już w 4. minucie Plach musiał ratować swój zespół po strzale Karbownika. W 13. minucie zespół Czesława Michniewicza objął prowadzenie. Kapustka oddał strzał, Plach zdołał odbić piłkę, ale Czerwiński próbując ją przyjmować, wyłożył ją Kapustce do dobitki. Tym razem bramkarz Piasta nie miał żadnych szans na interwencję.

Radość Legii trwała jednak zaledwie kilkanaście minut. W 29. minucie po rzucie rożnym piłka spadła na głowę Malarczyka, który strzałem przy słupku pokonał Boruca. I choć Legia starała się kontrolować losy spotkania, przed przerwą nie zdołała powrócić na prowadzenie.

To zmieniło się po przerwie. Sędzia, po analizie VAR, uznał, że Czerwiński zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. "Jedenastkę" na gola zamienił Pekhart. Legia atakowała, jednak nie potrafiła pokonać Placha. W odpowiedzi Piast zaskoczył skutecznym atakiem w 79. minucie. Mladenović mógł wybić piłkę, ale zrobił to bardzo niecelnie, ta spadła na nogę Świerczoka, który zdecydował się na strzał. Piłka wpadła do siatki przy samym słupku, obok bezradnego Boruca.

Legia rzuciła się do ataku, aby odmienić losy spotkania, jednak nie była w stanie już zmienić wyniku, niespodziewanie remisując na własnym stadionie z Piastem Gliwice 2:2.

Taki wynik oznacza, że na pozycji lidera pozostał Raków Częstochowa, wyprzedzający Legię o jeden punkt. Piast z kolei awansował na 14. pozycję, wyprzedzając Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-Biała.