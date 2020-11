Wisła Kraków zwolniła trenera! Kto zastąpi Skowronka? Możliwy wielki powrót

Zobacz wideo

Wisła Kraków w tym sezonie rozczarowuje. Biała Gwiazda wygrała zaledwie dwa mecze, oba z beniaminkami ekstraklasy, i po jedenastu meczach ma zaledwie 10 punktów. W pozostałych spotkaniach gracze Artura Skowronka głównie rozczarowali, a 38-letni trener już uciekał spod topora, bo w tej rundzie przynajmniej raz był już blisko zwolnienia z klubu. Wówczas jednak nie znaleziono odpowiedniego kandydata na to stanowisko i szkoleniowiec kontynuował swoją misję. Sam obronił się też dobrym meczem z Górnikiem Zabrze (0:0) i dwoma zwycięstwami z beniaminkami.

REKLAMA

Jego praca dobiegła końca po porażce z Zagłębiem Lubin 1:2, a Wisła przegrała drugi mecz z rzędu mimo prowadzenia 1:0. - Właściciele oraz zarząd klubu pragną podziękować szkoleniowcowi za wkład włożony w odbudowę drużyny, a przede wszystkim za podjęcie się rok temu i realizację z powodzeniem wymagającej misji ratowania zespołu borykającego się w ubiegłym sezonie z ogromnymi trudnościami - napisała Wisła Kraków w oświadczeniu na swojej stronie internetowej. Skowronek na stanowisku trenera wytrwał nieco ponad rok, choć po wznowieniu ligi po pandemicznej przerwie Wisła wyglądała po prostu bardzo źle.

Kontrowersyjne oceny za styl w Kuusamo. Polski sędzia dostanie punkty karne za ocenę dla Stocha

Maciej Skorża mógłby wrócić do Ekstraklasy?

Czara goryczy przelała się pod koniec listopada, choć od kilku dni było już praktycznie jasne, że Skowronek nie będzie przygotowywał Wisły do gry w 2021 roku. Właściciele i osoby związane z klubem od pewnego czasu rozglądali się już za nowym szkoleniowcem i wybrano nawet głównego kandydata na to stanowisko. W krakowskim środowisku pojawiają się nawet głosy, że tą osobą miałby być Maciej Skorża, który w przeszłości był już szkoleniowcem Wisły i doprowadził ją do dwóch mistrzostw i wicemistrzostwa Polski. Sam szkoleniowiec dobrze też czuł się w Krakowie, a sam ma coś do udowodnienia w polskiej lidze. Jego warunkiem jest jednak rozpoczęcie pracy od obozu przygotowawczego, dlatego nie chce przejmować drużyny w trakcie rundy, by nie popełniać błędów z przeszłości. Czy Maciej Skorża trafi do Krakowa nie wiemy, ale na ten moment, to właściwie jedyne poważne nazwisko, które od kilku dni przewija się w doniesieniach osób związanych z klubem.

Real Madryt znowu przegrał. Eden Hazard ponownie kontuzjowany

Sytuacja jest jednak dynamiczna, bo według naszych informacji w klubie nie planowano zwolnienia Skowronka przed końcem roku, a miał on po prostu dokończyć pracę i miał zostać zwolniony dopiero po końcu rundy jesiennej. Kolejny fatalny mecz i porażka w samej końcówce zmieniła optykę władz.

W tym roku Wisła zagra jeszcze trzy niezwykle prestiżowe mecze. Będą to derby z Cracovią oraz mecze z Legią Warszawa i Lechem Poznań. I wiele wskazuje, że w tych spotkaniach Wisłę poprowadzi legenda klubu - Kazimierz Kmiecik, który posiada licencję UEFA Pro.