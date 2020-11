Wisła Kraków blisko zwolnienia trenera? Wymowne słowa Artura Skowronka

Wisła w ostatnich tygodniach słabo spisuje się w ekstraklasie. Zespół z Krakowa w trzech poprzednich meczach wywalczył zaledwie jeden punkt. Zagrożona jest pozycja Artura Skowronka, który pełni funkcję trenera, po tym jak zastąpił Macieja Stolarczyka.

Skowronek obawia się zwolnienia. "Te rzeczy do mnie docierają. Muszę się z tym liczyć"

Trener Wisły postanowił odnieść się do spekulacji dot. jego ewentualnego zwolnienia. - Jestem też człowiekiem i oczywiście te rzeczy do mnie docierają. Nie jest tak, że o niczym nie wiem. Natomiast jestem facetem, który myśli tylko o tym, na co ma wpływ. Mam wpływ na to, jak będziemy wyglądać w najbliższym meczu. To jest moja robota - zaczął Skowronek na konferencji prasowej przed meczem z Zagłębiem Lubin.

- Wyniki rozliczają moją pracę i z tygodnia na tydzień trzeba udowadniać, że się broni tą pracą. Takie są zasady tej gry. Ludzie, którzy są wokół tego zespołu, podejmą decyzje, które będą dobre dla klubu, bo dziś w klubie są tacy ludzie - kontynuował trener "Białej Gwiazdy".

- Muszę się z tym liczyć i prosiłbym jedynie o to, by nie szukać przy Kubie Błaszczykowskim dodatkowego ciężaru i presji, bo to jest facet, który nie pozwoli na to, by klubowi stała się krzywda. Podejmie racjonalną i najlepszą decyzję. To, że Wisła może dalej się budować, to między innymi jego zasługa - dodał Skowronek.

Jakub Błaszczykowski po tym jak przejął Wisłę Kraków, to jest aktualnie nie tylko jej zawodnikiem, ale również jednym ze współwłaścicieli. Skrzydłowy w sobotę nie będzie mógł zagrać, ponieważ doskwiera mu kontuzja mięśniowa łydki, ta sama, która wyeliminowała go z gry przeciwko Warcie Poznań.

- On jest sfrustrowany tym, że nie może pomóc drużynie. Nie czuje się z tym dobrze - on czuje się z tym fatalnie. To kolejna rzecz, która daje sygnał, że trzeba temu facetowi pomóc. Możemy pomóc tylko wynikiem i dać mu komfort, by pracował poza boiskiem, jak robi to do tej pory, żeby klub stanął na nogi - zakończył Skowronek.

Po rozegraniu 10 kolejek ekstraklasy Wisła jest dopiero 11. w tabeli z 10 punktami na koncie. Ma cztery punkty więcej niż ostatnia Stal Mielec.