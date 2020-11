Ostre starcie Michała Probierza z kibicami. "Ty jesteś k**wa cyrk"

Legia w niedzielę niczym nie zaskoczyła, ani tym bardziej nie zachwyciła, ale jeszcze przed meczem wiedziała, że jeśli pokona Cracovię, zostanie liderem ekstraklasy. Wyprzedzi w tabeli o jeden punkt Raków Częstochowa, który w tej kolejce zremisował 3:3 z Lechem Poznań. I wygrała, wśród kibiców "Pasów" podnosząc stan alarmowy.

Po porażce z Legią kibice Cracovii mocno skrytykowali drużynę w mediach społecznościowych. - Panie trenerze, czy zechciałby się Pan podać do dymisji - pytali niektórzy na Twitterze. - Pańskie transfery są jak kajzerki z Tesco, a wygrany fartem Puchar i super fartem Superpuchar to niewielkie pocieszenie - dodawali.

To jednak nie wszystko. - Cracovii Michała Probierza nie da się oglądać. Wszystko jest na tak zwanego farta. No i to narzekanie na wszystko, na co można narzekać. Ciekawe czy trener kiedyś przyzna się do tego, że to on coś z*ebał

Krytyki Cracovii w ostatnim czasie było w mediach bardzo dużo. Probierz długo na nią nie reagował, ale tym razem postanowił to zrobić. - Wolę być przypadkowym gościem, co nie ma ani twarzy, ani imienia, ani nazwiska i jeszcze nie ma jaj żeby być sobą. A po drugie, kiedy cieszyłeś się ze zdobycia [pucharu] przed Probierzem? Chyba nigdy - odpisał trener Cracovii jednemu z kibiców. - No tak, z*ebał wszystko. Tyle pucharów i mistrzostw ostatnio zdobyłeś, że Probierz wszystko spie*dolił - odpowiedział innemu.

Probierz najbardziej dosadnie skomentował jednak komentarz, który nie dotyczył gry jego drużyny, a sytuacji Mateusza Wdowiaka. Wychowanek "Pasów" gra obecnie tylko w drużynie rezerw, ponieważ nie doszedł z władzami klubu do porozumienia w sprawie nowej umowy. - To co się dzieje z Wdowiakiem to jest kur*a cyrk - napisał jeden z kibiców. - Ty jesteś cyrk kur*a - odpowiedział mu Probierz.

Probierz trenerem Cracovii jest od czerwca 2017 roku. W tym czasie krakowski zespół rozegrał oficjalnych 136 spotkań - wygrał 59, zremisował 29 i przegrał 48. W tym sezonie "Pasy" zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy. W 10 kolejkach wygrały trzy mecze, zremisowały pięć i przegrały dwa.