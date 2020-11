Sędzia skończył mecz, a potem sprawdził VAR! Legia liderem ekstraklasy

Trzy gole i pięć asyst. To od początku listopada dorobek Filipa Mladenovicia, którego bramka w niedzielę dała Legii zwycięstwo z Cracovią (1:0) i pozycję lidera w ekstraklasie. Ale nerwy były do samego końca. Dosłownie, bo sędzia Piotr Lasyk odgwizdał koniec meczu, ale po chwili sprawdzał jeszcze na VAR, czy Tomas Pekhart nie zagrał piłki ręką we własnym polu karnym.

