Lech Poznań będzie miał nowego piłkarza! Jest wyceniany na milion euro

Karlstroem ma 25 lat i jest zawodnikiem szwedzkiego Djurgarden. To defensywny pomocnik, który może grać na wszystkich pozycjach w środku pola. Transfermarkt wycenia go na milion euro.

25-latek ma za sobą jeden występ w kadrze seniorskiej. Dwa lata temu zagrał przez 66 minut w sparingu z Danią (1:0). W przeszłości grał także w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji. W trwający sezonie ligowym w Szwecji zaliczył 29 spotkań (25 w lidze oraz 4 w pucharze). Strzeli gola, ma dwie asysty. W Djurgarden jest kapitanem i gra od kilku lat. Ma ważny kontrakt do grudnia 2022 roku. W przeszłości występował także m.in. w IF Brommapojkarna. Jego zespół jest na czwartym miejscu w szwedzkiej ekstraklasie i walczy o podium gwarantujące udział w kwalifikacjach do Europa Conference League.

Lecha znalazł następcę Modera?

Ewentualny transfer defensywnego pomocnika do Lecha nie dziwi. Zespół z Poznania potrzebuje wzmocnień, bo rozczarowuje w lidze i nie jest w stanie pogodzić występów w ekstraklasie z Ligą Europy. Ponadto jak informowała "Gazeta Wyborcza", Brighton nie będzie czekać do końca sezonu i choć jeszcze oficjalnie tego nie zakomunikowało, zamierza ściągnąć Jakuba Modera już teraz, zimą. Przypomnijmy, że latem reprezentant Polski podpisał kontakt z angielskim klubem, ale został wypożyczony do Lecha do końca sezonu z opcją powrotu wcześniej na Wyspy.

Moder w tym sezonie w barwach Lecha rozegrał 16 spotkań, strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Jeszcze przed transferem do Brighton zadebiutował też w kadrze. W reprezentacji ma już sześć występów. Grał ostatnio m.in. z Ukrainą, Włochami i Holandią.