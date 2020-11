Wreszcie! Piast Gliwce wygrał swój pierwszy mecz w sezonie. Na wygraną czekał 131 dni!

131 - dokładnie tyle dni na zwycięstwo w ekstraklasie czekał Piast Gliwice. Do piątkowego, wyjazdowego meczu z Górnikiem Zabrze, ostatni raz zespół Waldemara Fornalika wygrał 12 lipca, kiedy w 35. kolejce poprzedniego sezonu pokonał u siebie Jagiellonię Białystok (2:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Wiceprezes PZPN: Dorabiamy ideologię do uśmiechu Lewandowskiego [Sekcja Piłkarska #72]

Fatalna skuteczność Piasta Gliwice sprawiła, że przed piątkowymi derbami Śląska zajmował on ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie dwoma punktami na koncie. W Zabrzu drużyna Fornalika się jednak przełamała, obejmując prowadzenie w 29. minucie. To wtedy z połowy boiska do Martina Chudego grać chciał Roman Prochazka, jednak zrobił to za lekko, co wykorzystał Jakub Świerczok, który znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Górnika. Napastnik Piasta zachował spokój i efektowną podcinką strzelił gola na 1:0.

Lechia Gdańsk wygrywa ze Śląskiem po szalonej drugiej połowie! Conrado bohaterem meczu

Jeszcze przed przerwą goście powinni prowadzić 2:0. Powinni, jednak w sytuacji sam na sam z Chudym fatalnie zachował się Sebastian Milewski. Zawodnik Piasta zamiast uderzać na bramkę, wdał się w drybling, a jego za późny strzał z bramki wybił Michał Rostkowski.

Piast wreszcie zwycięski!

To, co Milewskiemu nie udało się w pierwszej połowie, udało mu się w 66. minucie. To wtedy z prawej strony dośrodkował Martin Konczkowski, a Milewski efektownym uderzeniem z powietrza podwyższył na 2:0.

Sześć minut później nadzieję na remis dał Górnikowi Jesus Jimenez. Hiszpan pokonał Fantiska Placha w sytuacji sam na sam po kapitalnym podaniu Filipa Bainovicia za linię obrony Piasta. Na więcej gospodarzom zabrakło już jednak czasu.

Marcin Wasilewski kończy zawodową karierę! "Dostałem wiele pytań na temat mojej przyszłości"

Pierwsze w tym sezonie ligowym zwycięstwo drużyny Fornalika sprawiło, że opuściła ona ostatnie miejsce w tabeli. Piast zajmuje 15. pozycję i ma tyle samo punktów co ostatnia Stal Mielec. Górnik z 17 punktami zajmuje trzecie miejsce w tabeli.

Kolejny mecz Piast zagra już w poniedziałek, kiedy podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Górnik za tydzień podejmie zaś Pogoń Szczecin.