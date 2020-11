Absurd! Wisła Kraków sama sobie zaprzecza. Oficjalny komunikat klubu ws. Buksy

Aleksander Buksa to jeden z największych talentów w polskiej piłce. Został nawet wybrany przez prestiżowy magazyn "Guardian" jako jeden z 60 najzdolniejszych piłkarzy młodego pokolenia na świecie. W sierpniu Wisła Kraków poinformowała, że przedłużyła kontrakt 17-latka do lata 2023 roku. Portal meczyki.pl twierdzi jednak, że nowa umowa wcale nie została parafowana i obowiązuje tylko do czerwca 2021 roku.

Wisła Kraków wydała komunikat ws. kontraktu Aleksandra Buksy

We wtorek wieczorem Wisła Kraków postanowiła odnieść się do tych informacji. Klub wydał komunikat, trochę absurdalny, bo czytamy w nim, że "porozumienie z Aleksandrem Buksą i z jego ojcem Adamem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Uzgodnione zostały wszystkie szczegóły i obydwie strony zgodziły się poinformować publicznie o ustaleniach w sierpniu 2020 roku. Kontrakt na umówiony okres zostanie przez Aleksandra Buksę podpisany ze względów formalnych w styczniu 2021 roku, kiedy zawodnik osiągnie pełnoletność" - napisała Wisła w oświadczeniu, chociaż wcześniej chwaliła się, że umowa z Buksą już jest podpisana.

Buksa jest wychowankiem Wisły. W 2019 roku został włączony do kadry pierwszego zespołu. W ekstraklasie rozegrał do tej pory 31 spotkań, zdobył cztery bramki. Wszystkie w poprzednim sezonie, kiedy stał się też najmłodszym strzelcem w historii klubu. W sierpniu zeszłego roku, kiedy trafił w meczu z Jagiellonią (2:3), miał 16 lat i 220 dni. Buksa 18. urodziny obchodzić będzie 15 stycznia.

