Legia Warszawa skreśliła piłkarza! To koniec. Trwają poszukiwania następcy

Hjortur Hermannsson to 25-letni środkowy obrońca Broendby IF., o którym w poniedziałek "Przegląd Sportowy" napisał, że poważnie interesuje się nim Legia. Zdaniem serwisu Legia.Net sprawa wcale nie jest jednak ani przesądzona, ani zaawansowana. "Hjortur Hermannsson został zaproponowany Legii przez agencję menedżerską, ale to wcale nie oznacza, że trafi do Warszawy" - czytamy.

Legia szuka środkowego obrońcy

Ale Legia nowych zawodników szuka. Też do środka obrony, gdzie w klubie nikt już nie wiąże przyszłości z Williamem Remym. 29-letni francuski stoper, który trafił na Łazienkowską dwa i pół roku temu, pod koniec października został odizolowany od drużyny po tym, jak do internetu wyciekły zdjęcia z imprezy, którą zorganizował we własnym mieszkaniu, nie zachowując przy tym żadnych środków ostrożności.

- Żałuję, że Remy tak się zachował. Oczekujemy od zawodników poświęcenia i profesjonalizmu. Sami przestrzegamy reguł, zmieniliśmy nawet zasady panujące w Legia Training Center. Na pewno konsekwencje będą adekwatne do nieprofesjonalnego zachowania - mówił Czesław Michniewicz.

Karę za ten wybryk nałożyła na piłkarza już Komisja Ligi (30 tys. złotych). Legia nie poinformowała, jakie sama wyciągnęła konsekwencje wobec Remy'ego - który we wtorek pojawił się już na treningu pierwszej drużyny - ale kilka dni temu przy Łazienkowskiej usłyszeliśmy, że może nawet próbować rozwiązać z nim kontrakt. Ten wygasa w czerwcu 2021 r.

