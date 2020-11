Jest reakcja Pogoni na plotki o transferze talentu do Legii. Wbili szpilkę nawiązaniem do historii

We wtorek rano portal "WP Sportowefakty" poinformował, że Kacper Kozłowski zimą może przejść do Legii Warszawa. Pogoń Szczecin jednak stanowczo zaprzecza takiej transakcji, o czym mogliśmy przeczytać na oficjalnej witrynie Portowców.

- Nie ma tematu, Kacper nie odchodzi z Pogoni. Już dotąd miał dużo propozycji z klubów zagranicznych, ale on chce zdobyć coś z tą drużyną i zagrać na nowym stadionie. Nigdy publicznie nie mówiliśmy o szczegółach kontraktu i nie będziemy robić tego w tym przypadku. Zapisy umowy to sprawa pomiędzy zawodnikiem i klubem. Nie ma żadnego powodu, dlaczego mielibyśmy publicznie mówić o szczegółach - stwierdził szef pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk.

I dodał: - To, co od wczoraj dzieje się wokół Kacpra, w mojej ocenie nie jest dla niego dobre. Pamiętajmy, że to młody chłopak, który w październiku skończył dopiero 17 lat i po długiej przerwie zaczął grać w Ekstraklasie. Utalentowany, świadomy, ale na pewno takie zamieszanie wokół niego nie pomaga jego rozwojowi. To już nie te czasy, że Legia zabierała zawodników do wojska. Obecnie trend w przypadku młodych jest raczej odwrotny.

Wielki talent polskiej piłki

Kacper Kozłowski zadebiutował w ekstraklasie w maju 2019 roku mają zaledwie 15 lat, 7 miesięcy i 3 dni. Tym samym stał sie najmłodszym debiutantem ekstraklasy w XXI wieku. Rok później amerykański magazyn "World Soccer" umieścił go (a także Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiny) na liście 100 najbardziej pożądanych piłkarzy. Piłkarza Pogoni Szczecin obserwują nawet skauci Manchesteru United.

