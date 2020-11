Legia Warszawa chce ściągnąć wielki polski talent! Szokująco niska cena

Kacper Kozłowski zadebiutował w ekstraklasie w maju 2019 roku mają zaledwie 15 lat, 7 miesięcy i 3 dni. Tym samym stał sie najmłodszym debiutantem ekstraklasy w XXI wieku. Rok później amerykański magazyn "World Soccer" umieścił go (a także Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiny) na liście 100 najbardziej pożądanych piłkarzy. Piłkarza Pogoni Szczecin obserwują nawet skauci Manchesteru United, ale portal "WP Sportowefakty" twierdzi, że zimą może przejść do Legii Warszawa.

- Nieoficjalnie dotarły do nas informacje, że zawodnik ma w kontrakcie pewien zapis, a mianowicie: można usłyszeć, że jeśli ktoś wyłoży 600 tys. euro, to Kozłowski może zmienić klub. Udało nam się potwierdzić, że Legia rzeczywiście interesuje się tym piłkarzem - czytamy na "Sportowych Faktach". Kozłowski w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy zagrał w trzech meczach, ale środkowy pomocnik nie strzelił gola, ani nie zaliczył asysty. Kozłowski ma za sobą także liczne występy w kadrach młodzieżowych. 600 tysięcy euro za piłkarza o takim potencjale można nazwać szokująco dużą promocją, wszak wkrótce można by sprzedać tego piłkarza za kilka razy większe pieniądze.

Po 9 kolejkach liderem jest Raków Częstochowa, która ma 20 punktów, a Legi Warszawa ma "oczko" mniej. Z kolei Portowcy zajmują czwarte miejsce (15 pkt).

