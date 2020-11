Wielki powrót do Ekstraklasy! Trener przyleciał do Polski na rozmowy

We wtorek Stal Mielec poinformowała o zwolnieniu dotychczasowego trenera, Dariusza Skrzypczaka. - Powodem tej decyzji jest niezadowalający wynik sportowy. Zarząd klubu FKS Stal Mielec SA dziękuje trenerowi Dariuszowi Skrzypczakowi za pracę z pierwszą drużyną, jednocześnie życząc wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Zarząd klubu w niedługim czasie poinformuje o wyborze nowego trenera pierwszej drużyny PGE FKS Stali Mielec - czytaliśmy w oficjalnym komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszek Ojrzyński: Polegliśmy, ale wiem, że żona czeka. Wciąż czuję jej obecność

Wszystko wskazuje na to, że miejsce Skrzypczaka zajmie Leszek Ojrzyński. Trener ten pozostaje bez pracy od lipca zeszłego roku, kiedy odszedł z Wisły Płock z powodu ciężkiej choroby żony. Po jej śmierci Ojrzyński nie podjął żadnej pracy, kursując między Polską a Liverpoolem, gdzie w młodzieżowym zespole mistrzów Anglii trenuje jego syn, Jakub.

Rosjanie wybrali Lewandowskiego piłkarzem roku! Nagroda robi wrażenie

Ojrzyński nowym trenerem Stali?

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Ojrzyński w środę przyleciał do Polski i rozpoczął negocjacje z działaczami Stali. Jeśli te przebiegną pomyślnie, to szkoleniowiec od razu rozpocznie pracę z beniaminkiem ekstraklasy. Czas na to jest idealny, gdyż z powodu przerwy reprezentacyjnej, Stal kolejny mecz rozegra dopiero 21 listopada, kiedy zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.

Nie ma piłkarza, który bardziej dzieliłby polskich kibiców. "Gra na poziomie Barcelony i Realu"

Po dziewięciu meczach Stal zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z pięcioma punktami na koncie. Klub z Mielca zaledwie o trzy punkty wyprzedza Piasta Gliwice, który na dodatek rozegrał o jeden mecz mniej.

Jeśli Ojrzyński przejmie Stal Mielec, zostanie jej trzecim trenerem w ciągu kilku miesięcy. Skrzypczak pracował w klubie od 31 lipca, zastępując Dariusza Marca, który wywalczył ze Stalą awans do ekstraklasy.