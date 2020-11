Trener beniaminka Ekstraklasy zwolniony! Znane nazwisko jego następcy

W niedawnym starciu beniaminków Stal Mielec przegrała 0:1 z Wartą Poznań. Dla Stali była to czwarta porażka z rzędu, a już szósta w sezonie, przez co zespół ma zaledwie pięć punktów. Mniej "oczek" ma tylko Piast Gliwice (dwa pkt). Zarząd Stali Mielec zwolnił Dariusza Skrzypczaka, który pracował w klubie od lipca.

- Powodem tej decyzji jest niezadowalający wynik sportowy. Zarząd klubu FKS Stal Mielec SA dziękuje trenerowi Dariuszowi Skrzypczakowi za pracę z pierwszą drużyną, jednocześnie życząc wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Zarząd klubu w niedługim czasie poinformuje o wyborze nowego trenera pierwszej drużyny PGE FKS Stali Mielec - czytamy w oficjalnym komunikacie.

- Bardzo dziękuję zarządowi klubu za obdarzenie mnie zaufaniem, za to, że dali mi szansę pracy w ekstraklasowym zespole. Dziękuję zawodnikom i całemu sztabowi - praca z wami była dla mnie przyjemnością. Dziękuję też Kibicom, którzy wspierają i wierzą w tę drużynę - Dariusz Skrzypczak.

Ojrzyński następcą?

Według "Przeglądu Sportowego", głównym kandydatem na nowego trenera mielczan jest Leszek Ojrzyński. Ostatnio 48-latek był trenerem Wisły Płock. Wcześniej pracował m.in. w Arce Gdynia, Górniku Zabrze, Podbeskidziu i Koronie Kielce.

Ojrzyński odszedł z Wisły Płock w lipcu ubiegłego roku, po tym jak zachorowała jego żona. - Od stycznia wszystko jest dla mnie nowe. Gdy odeszła żona zaczął się nowy etap mojego życia, które wyrwało mi kawałek serca. Pierwsze Święta Wielkiej Nocy, pierwsze wakacje bez niej, we wrześniu rocznica ślubu - mówił w poniedziałek Ojrzyński w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

I dodał: - Jestem już gotowy, by wrócić na ławkę trenerską. Poczuć tę adrenalinę po półtorarocznej przerwie. Kocham piłkę. Brakuje mi tego stuprocentowego zaangażowania. Wsiąknięcia w klub. Rozważę każdą ciekawą propozycję, bo nie ma już co czekać. Szczególnie, że trzeba zaopiekować się dzieciakami, a człowiek nie będzie wiecznie żył z oszczędności

Obecnie przybywa w Anglii, bo jego syn Jakub jest bramkarzem młodzieżowej drużyny Liverpoolu. Gdyby ojciec nie przebywał z 17-latekim, to musiałby on trafić do rodziny zastępczej.

