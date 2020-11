Legia wygrywa z Lechem po golu w ostatniej sekundzie! Kapitalny debiut Skibickiego

Była ostatnia minuta meczu, gdy z lewej strony dośrodkował Filip Mladenović, a z bliska gola głową strzelił wprowadzony w przerwie Rafael Lopes. Legia pokonała Lecha Poznań 2:1, chociaż długo przegrywała 0:1 po kuriozalnym samobóju Juranovicia. Do wyrównania doprowadził ligowy debiutant w kadrze Legii Kacper Skibicki.

Chociaż mecz przy Łazienkowskiej przez pierwsze minuty oglądało się dobrze, to dogodnych sytuacji bramkowych z obu stron brakowało. Najlepsze szanse w Legii miał Walerian Gwilia, który dwukrotnie, mimo że miał mnóstwo miejsca, źle uderzał na bramkę Filipa Bednarka. Goście zaś próbowali zaskoczyć mistrzów Polski za sprawą Daniego Ramireza, którego uderzenia w środek bronił jednak Artur Boruc.

Drużyna Dariusza Żurawia objęła prowadzenie w 29. minucie meczu. Kapitalną akcją na prawej stronie boiska popisał się Ramirez, który zagrał wzdłuż pola karnego. Chociaż do piłki nie doszedł żaden z lechitów, to gości wyręczył Josip Juranović, który w kuriozalny sposób pokonał własnego bramkarza.

Po przerwie, tak samo jak w pierwszej połowie, Lech był spokojny i wydawało się, że kontroluje mecz w Warszawie. Chociaż to Legia była aktywniejsza w ataku, to dzięki dobrej grze gości w obronie, nie mogła stworzyć sytuacji bramkowej. Gol jednak padł. I to jaki.

W 67. minucie z prawej strony podał Paweł Wszołek, a kapitalną bramkę uderzeniem z pierwszej piłki zdobył Kacper Skibicki. 19-latek na boisku pojawił się raptem osiem minut wcześniej, zmieniając Macieja Rosołka. Dla Skibickiego, który do tej pory grał tylko w trzecioligowych rezerwach i do ekstraklasy został zgłoszony w minioną środę, był to debiut w pierwszym zespole mistrza Polski.

Nim bohaterem Legii został Lopes, w ostatnich 10 minutach dwukrotnie ratował ją Boruc. Doświadczony bramkarz najpierw odbił uderzenie Michała Skórasia, a kilka chwil później w niesamowity sposób zatrzymał Mikaela Ishaka, który po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, uderzał piłkę głową z 3-4 metrów.

Po dziewięciu meczach Legia zajmuje drugie miejsce w tabeli z 19 punktami na koncie. Lech jest 12. z dziewięcioma punktami. Drużyna Żurawia rozegrała jednak jeden mecz mniej. Kolejne mecze oba zespoły zagrają 22 listopada. O 12:30 Lech podejmie Raków, a o 17:30 Legia zagra na wyjeździe z Cracovią.