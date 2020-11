Lech wbija szpilkę Legii przed hitem Ekstraklasy. "Chętnie je udostępnimy"

W niedzielę o godz. 15:00 odbędzie się hit kolejki Ekstraklasy, w którym Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa. Emocje przed meczem rosną z godziny na godzinę, a dodatkowo podgrzał je oficjalny profil poznańskiego klubu na Twitterze.

REKLAMA

Zobacz wideo

Leśnodorski odpowiedział na krytykę Mioduskiego! "Nawet się wku*wić nie potrafi"

Lech Poznań wbił szpilkę Legii Warszawa. "Chętnie udostępnimy"

Lech opublikował na Twitterze komiksową grafikę przedstawiającą proces zakupu termometrów na platformie AliExpress (jej właściciel od niedawna jest jednym ze sponsorów poznańskiej drużyny). "W trosce o zdrowie swoje i innych zakupiliśmy błyskawicznie przez AliExpress dodatkowe termometry" - napisał profil Lecha.

I dodał, wbijając szpilkę Legii: "Legia Warszawa - jeśli wahacie się, kto może zagrać, chętnie je udostępnimy".

Fragment wpisu dotyczący chęci udostępnienia termometrów nawiązuje do spotkania Legii Warszawa z Wartą Poznań (3:0). A nawet nie tyle do spotkania, co do wypowiedzi Czesława Michniewicza, który po meczu przyznał, że Igor Lewczuk grał z gorączką, a Tomas Pekhart w przerwie zgłosił zanik smaku i uczucie chłodu.

Mimo tego, że testy przeprowadzone po meczu wykazały, że Lewczuk i Pekhart są zdrowi (ten drugi obecnie przebywa już w izolacji), to Lech zdecydował się wykorzystać sytuację, by podgrzać atmosferę przed niedzielnym meczem.

Zaskakujące słowa Jędrzejczyka na temat gry w Legii. "Byłbym lepszym zawodnikiem"