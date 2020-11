Zaskakujące słowa Jędrzejczyka na temat gry w Legii. "Byłbym lepszym zawodnikiem"

Jędrzejczyk w trakcie swojej kariery grał na różnych pozycjach w obronie. Gdy w Legii Warszawa zmieniali się trenerzy, każdy z nich miał inną wizję stawiania na jednego z czołowych zawodników ekstraklasy. Jędrzejczyk grał zatem na lewej i prawej stronie, ale także w środku defensywy. Teraz twierdzi, że to mu zaszkodziło.

Jędrzejczykowi zaszkodziły zmiany pozycji? "Myślę, że środek obrony jest dla mnie optymalny"

- Muszę z trenerem porozmawiać o mojej pozycji (śmiech). Wielokrotnie byłem o to pytany, ale w ostatnim czasie gram na środku obrony i myślę, że to optymalna dla mnie pozycja. Zwłaszcza że wiek nie jest już młody. Mogę teraz powiedzieć, że gdybym od początku swojej kariery był wystawiany na jednej pozycji, byłbym teraz lepszym zawodnikiem - powiedział Jędrzejczyk cytowany przez portal legia.com.

Jaki nastrój ma zawodnik przed ważnym meczem z Lechem Poznań? - Rozegrałem już tyle spotkań przeciwko Lechowi, że przygotowuję się do tego meczu dużo wcześniej. W głowie układam sobie jego przebieg, ale najważniejsi jesteśmy my. Wiemy, jakie atuty ma Lech i będziemy je analizować, ale to jak zagramy, zależy od nas - wskazał Jędrzejczyk.

Mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań zaplanowano na niedzielę 8 listopada. Rozpocznie się o godzinie 15. Drużyna ze stolicy Polski zajmuje trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 16 punktów. Lech jest dziesiąty i ma dziewięć punktów, ale o jeden rozegrany mecz mniej od warszawiaków.

