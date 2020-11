Ekstraklasa ma plan. W takich terminach meczów jeszcze nie było

Stal Mielec - Warta Poznań, Raków Częstochowa - Wisła Kraków i Legia Warszawa - Lech Poznań. W ten weekend odbędą się tylko trzy spotkania Ekstraklasy. Pozostałe zostały przełożone. I nic nie zapowiada, by w kolejnych tygodniach sytuacja się nie powtarzała. - Możemy rozgrywać zaległe w przerwie na mecze reprezentacji - mówi w rozmowie z weszło.com Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A. Byłaby to przełomowa zmiana, bo od lat ekstraklasa nie gra w tych terminach, które są zarezerwowane na mecze kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Leśnodorski: Lech ma 300 mln zł przewagi nad Legią. Teraz albo nigdy [SEKCJA PIŁKARSKA #69]

Fala zakażeń w ekstraklasie. 57 przypadków koronawirusa!

Prezes Ekstraklasy: Staramy się sobie pomagać w tej bardzo trudnej sytuacji

Ekstraklasa zdaniem Animuckiego na tle innych lig i tak wypada całkiem nieźle, jeśli chodzi o radzenie sobie z koronawirusem, a rozgrywanie meczów w przerwach na mecze reprezentacji to ostateczność. - Cały czas nad tym myślimy. Jeżeli nie będzie zbyt duża liczba powołań albo w ogóle ich nie będzie, a drużyny będą gotowe do rozgrywania spotkań, to rozgrywanie meczów wchodzi wtedy w grę. Podobnie, jak UEFA i inne ligi, staramy się sobie pomagać w tej bardzo trudnej sytuacji. Kluby są zdeterminowane, żeby te mecze rozgrywać.

Legia Warszawa na cenzurowanym! Ekstraklasa chce wprowadzić nowe testy

Do końca sezonu Ekstraklasa będzie miała dwie przerwy na mecze reprezentacji. Pierwszą już teraz, w listopadzie, kiedy Polska zagra z towarzysko Ukrainą oraz w Lidze Narodów z Włochami i Holandią. Drugą na wiosnę - w marcu, kiedy reprezentacja Jerzego Brzęczka zacznie eliminacje do mistrzostw świata.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .