Czesław Michniewicz wyciągnie konsekwencje. Ciąg dalszy afery z udziałem Remy'ego

Czesław Michniewicz odniósł się do zachowania obrońcy Legii Warszawa, Williama Remy'ego, który zorganizował imprezę we własnym mieszkaniu, nie zachowując żadnych środków ostrożności w dobie pandemii koronawirusa i narażając tym samym na zakażenie innych zawodników mistrza Polski. - Remy nie może brać udziału w treningach, musi przejść przez dziesięciodniową kwarantannę. [...] Konsekwencje będą adekwatne do nieprofesjonalnego zachowania - powiedział trener Legii na konferencji prasowej przed meczem z Wartą Poznań.

