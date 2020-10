Trener lidera Ekstraklasy przedłużył kontrakt! "Wprowadzamy nową tradycję"

Marek Papszun pracuje w Rakowie Częstochowa od kwietnia 2016 roku. Trener, który w przeszłości pracował m.in. w Legionovii Legionowo i Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, najpierw dokończył z zespołem sezon w 2. lidze, a już w kolejnych rozgrywkach awansował do 1. ligi.

Tam Raków pod wodzą Papszuna w pierwszym roku zajął 7. miejsce w tabeli. W kolejnym sezonie częstochowianie wywalczyli awans do ekstraklasy, w której ostatni raz grali w sezonie 1997/98.

Poprzednie rozgrywki Raków ukończył na 10. pozycji. Obecnie, po ośmiu kolejkach, częstochowianie są liderem ekstraklasy. Zespół Papszuna zdobył 19 punktów i o trzy punkty wyprzedza Górnika Zabrze oraz o pięć punktów Zagłębie Lubin.

Papszun przedłużył kontrakt z Rakowem

Kontrakt Papszuna z Rakowem obowiązywał do końca obecnego sezonu. We wtorek częstochowianie poinformowali o przedłużeniu umowy ze szkoleniowcem. Nowy kontrakt ważny będzie do końca rozgrywek 2021/22.

Raków o przedłużeniu umowy z Papszunem poinformował w nietypowy sposób. "Raków nie jest na chwilę. Raków jest na zawsze. Dlatego wprowadzamy nową tradycję. Każdy piłkarz lub trener, który zapracuje w Rakowie na nowy kontrakt, zasadzi w Częstochowie nowe drzewo, które z mieszkańcami naszego miasta zostanie już na stałe" - napisali częstochowianie na Twitterze, prezentując, jak Papszun sadzi drzewo.

- Rzeczywiście, czuję się, jakbym zapuszczał tu korzenie. Jestem w Częstochowie już dość długo, więc trochę wrastam w to miasto. Los piłkarza czy trenera jest bardzo zmienny, ale jeśli kiedyś stąd odejdę, to przynajmniej zostanie po mnie to drzewo, które nadal będzie służyć ludziom - powiedział Papszun, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Kolejny mecz Raków zagra już w piątek. Zespół Papszuna w 1/16 finału Pucharu Polski zagra na wyjeździe z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.