Rafał Kurzawa toczy rozmowy ws. powrotu do ekstraklasy

Portal sport.interia.pl podaje, że Rafał Kurzawa może wrócić do Górnika Zabrze. Reprezentant Polski do tej pory grał we francuskim Amiens, ale po nieudanych wypożyczeniach do FC Midtyjlland i Esbjerg fB wrócił do klubu latem, po jego spadku z Ligue 1, a władze klubu chciały rozwiązać z nim kontrakt, do czego doszło na początku października.

Rafał Kurzawa bliski powrotu do ekstraklasy

Teraz Kurzawa ma być chętny na powrót do Górnika, z którego wyjeżdżał do Francji. W Zabrzu mógł się pojawić już latem zeszłego roku, gdy mówiło się, że jest blisko powrotu do drużyny ze Śląska. Amiens i Górnik rozmawiały, ale transfer nie doszedł do skutku przed zamknięciem okna transferowego, a oba kluby wzajemnie obwiniały się o to, dlaczego nie udało się przeprowadzić transferu.

Dla Amiens Kurzawa zagrał tylko w czternastu spotkaniach, w których zdobył jednego gola. Najwięcej ma ich właśnie w barwach Górnika Zabrze, w którym przez pięć lat rozegrał 118 spotkań, strzelił dziesięć bramek i zaliczył 37 asyst. Siedmiokrotnie wystąpił także w barwach reprezentacji Polski, w tym w kończącym jej udział na mundialu w Rosji sprzed dwóch lat meczu z Japonią.

