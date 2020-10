Światowy gigant sponsorem Lecha Poznań. "Mają ochotę na więcej"

"AliExpress, globalny lider handlu internetowego, został nowym sponsorem Lecha Poznań, czołowego klubu piłkarskiego w Polsce. Umowa między uznaną futbolową marką a drugą najchętniej odwiedzaną przez Polaków platformą sprzedaży detalicznej online potrwa do 30 czerwca 2021 roku, z możliwością przedłużenia. Dla AliExpress jest to pierwsze na świecie partnerstwo w zakresie marketingu sportowego. Podkreśla ono zaangażowanie marki na polskim rynku" - czytamy w oficjalnym komunikacie Lecha Poznań.

Lech Poznań ma nowego sponsora. Rozmowy trwały kilka miesięcy

Zainteresowanie Lechem przez tak dużą firmę dziwić obecnie nie powinno. Poznaniacy są wicemistrzami Polski, a w tym sezonie jako jedyni z Polski grają w europejskich pucharach. W czwartek rozegrali mecz 1. kolejki fazy grupowej Ligi Europy, w którym przegrali 2:4 z Benfiką Lizbona.

Jak się jednak okazuje, AliExpress Lechem zainteresowało się dużo wcześniej. - AliExpress to jedna z najszybciej rozwijających się w Polsce marek "lifestyle" oraz e-commerce, atrakcyjna dla fanów Lecha. Rozmowy z AliExpress rozpoczęły się na długo przed tym, gdy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski oraz zakwalifikowaliśmy się do fazy grupowej Ligii Europy. Jest to potwierdzenie, że nasz klub jest silnym brandem. Kluczowa okazała się nasza reputacja nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku. Miłym dodatkiem do współpracy są wynegocjowane dla naszych kibiców korzystne warunki zakupów na platformie, zwłaszcza podczas nadchodzących wyprzedaży w ramach Dnia Singla - mówi Karol Klimczak, prezes zarządu KKS Lech Poznań, cytowany przez klubową stronę internetową.

Logo AliExpress będzie prezentowane na spodenkach zawodników pierwszego zespołu Lecha Poznań, a reklamy sponsora umieszczane będą na stadionie podczas meczów ligowych. Dodatkowo AliExpress przygotował dla kibiców Lecha specjalne kody rabatowe, dzięki którym 100 mln dostępnych na platformie produktów będzie mogło zostać zakupionych po jeszcze niższych cenach podczas wyprzedaży AliExpress w Dniu Singla (11-12 listopada) - informuje Lech.

Nie wiadomo, ile dokładnie chiński serwis zapłaci Lechowi za możliwość reklamy na spodenkach. Wiadomo jednak, że będzie to spora kwota. - Z tego, co się mi o uszy obiło, to AliExpress zapłaci Lechowi więcej, niż to miejsce na spodenkach jest warte i mają ochotę na więcej - napisał na Twitterze Grzegorz Hałasik z Polskiego Radia Poznań. - Negocjacje trwały od roku, więc ostanie popisy Modera i spółki nie miały na to wpływu. Tak globalnego sponsora Lech jeszcze nie miał - dodał.

