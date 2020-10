Wielki powrót Jakuba Błaszczykowskiego. Wisła może przerwać fatalną serię

Jakub Błaszczykowski opuścił ostatnie dwa spotkania Wisły Kraków z powodu zakażenia koronawirusem. "Biała Gwiazda" w tym czasie zremisowała 0:0 z Górnikiem Zabrze i efektownie pokonała Stal Mielec - aż 6:0. Artur Skowronek, trener krakowskiego zespołu, przekazał podczas piątkowej konferencji prasowej świetne informacje dotycząca kapitana drużyny.

- Kuba znajdzie się w kadrze na sobotnie spotkanie. Bardzo się z tego cieszę, bo jest to postać, które wiele dla nas znaczy i może pomóc drużynie, zarówno na boisku, jak i poza nim - powiedział Skowronek, dając jasno do zrozumienia, że będzie mógł skorzystać w sobotnim meczu z Błaszczykowskiego.

Trener Wisły Kraków wierzy, że zwycięstwo z Podbeskidziem może pozwolić odbudować się jego drużynie na dłużej. - Złapaliśmy odpowiedni kierunek i wiemy, jak chcemy grać w tym sezonie, a najważniejsze jest to, że łączymy to ze stałą budową naszego zespołu. Lepiej funkcjonujemy fizycznie i dzięki temu możemy kontrolować przebieg meczu, rozpędzać się i szukać nowych nawyków. Do tego dążymy podczas zajęć, a piłkarze bardzo dobrze wyglądają w procesie treningowym, a do tego jesteśmy odpowiednio nastawieni pod kątem mentalnym do następnego spotkania - podkreślił Artur Skowronek.

Wisła Kraków chce przełamać fatalną passę

Wisła Kraków w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała walczy o przełamanie fatalnej passy na własnym stadionie. Ostatnią wygraną przy Reymonta, "Biała Gwiazda" zanotowała 23 czerwca, czyli aż 123 dni temu!

Wisła Kraków po siedmiu kolejkach znajduje się na 12. miejscu w ligowej tabeli z 6 punktami. Nad strefą spadkową, w której aktualnie jest Piast Gliwice, ma 4 "oczka" przewagi. "Biała Gwiazda" ma jednak do rozegrania jeszcze zaległy mecz z Lechią Gdańsk.

