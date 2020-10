Zagłębie nowym wiceliderem ekstraklasy. Trzeci najstarszy zagraniczny strzelec w historii ligi

Bramka dla Zagłębia padła już w trzeciej minucie spotkania, gdy do bramki Dusana Kuciaka trafił Lubomir Guldan. Słowak wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego od Filipa Starzyńskiego i dzięki tej bramce stał się trzecim najstarszym obcokrajowcem, który zdobył gola w historii ligi. W chwili zdobycia tego gola miał dokładnie 37 lat i 267 dni. Przed nim w klasyfikacji znajdują się już tylko Edi Andradina i Pavol Stano.

Remis Zagłębia z Lechią. Wyjątkowy wyczyn Guldana

Do końca pierwszej połowy utrzymywał się wynik 1:0 dla Zagłębia. Wyrównanie przyszło dopiero w 72. minucie. Sędzia długo wstrzymywał się z podyktowaniem rzutu karnego za faul Lorenco Simicia na Łukaszu Zwolińskim. Ostatecznie po analizie VAR zdecydował, że obrońca Zagłębia uwiesił się na Zwolińskim i gościom faktycznie należał się karny. Do "jedenastki" podszedł Flavio Paixao i pewnym uderzeniem dał Lechii wyrównanie, które udało się utrzymać do końca spotkania.

Wynik 1:1 sprawia, że Lechia z 10 punktami zajmuje ósmą pozycję w ligowej tabeli, a Zagłębie Lubin jest drugie z dwoma punktami straty do prowadzącego Rakowa Częstochowa (16 punktów). Zawodnicy Piotra Stokowca mają przed sobą mecz wyjazdowy z Wisłą Kraków. Zagłębie w dziewiątej kolejce ligowych rozgrywek zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. We wcześniejszym piątkowym spotkaniu Wisła Płock pokonała 2:1 na wyjeździe Piasta Gliwice.

