W środę dziennikarze RMF ustalili, że zakażenie koronawirusem u Gnatowskiego zostało potwierdzone testem. Takie plotki pojawiały się już we wtorkowy wieczór, ale wówczas nie było jeszcze oficjalnych informacji o pozytywnym wyniku. Aktor od lat chorował również na cukrzycę, co mocno osłabiło jego organizm. - Sławę przyniósł mu telewizyjny serial, wiele Polaków wspierało go przez lata, gdy walczył o zdrowie. W wieku 59 lat w krakowskim szpitalu zmarł aktor, Dariusz Gnatowski. Był zakażony koronawirusem. Przed tą chorobą nie ma ucieczki, ale można minimalizować ryzyko zakażenia - mówił Grzegorz Kajdanowicz w środowych Faktach TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun tłumaczy tajemnice sukcesu Rakowa. "Polska jest zacofana w szkoleniu"

Wielki fan Górnika Zabrze i Andrzeja Iwana

Komentator Eleven Sports Mateusz Święcicki zdradził, że kilka tygodni temu rozmawiał z aktorem, by umówić się na dłuższy wywiad. 59-latek był wielkim pasjonatem polskiego futbolu. - Na świat przyszedłem w Rudzie Śląskiej, ale z rodziną mieszkałem w Zabrzu. Wie pan, wtedy to był jeden z najlepszych klubów w Europie, z gwiazdami światowego formatu, niepojętym zainteresowaniem piłką na Śląsku. Zmuszałem rodziców, by kupowali mi gazety sportowe i zanim poszedłem do szkoły podstawowej umiałem czytać - mówił Gnatowski w krótkiej rozmowie z dziennikarzem Eleven Sports.

I dodał: - (...) Na studiach chodziłem na Wisłę. I uwielbiałem Andrzeja Iwana. Miałem wtedy obsesję na punkcie sportu, znałem wszystkie wyniki, składy, oglądałem wszystkie możliwe transmisje w telewizji. Później po latach zagrałem w meczu reprezentacji Polski Artystów z oldbojami Wisły. Jest takie jedno zdjęcie nawet z tego wydarzenia.

Więcej można przeczytać poniżej:

Dariusz Gnatowski urodził się w Rudzie Śląskiej, wychował w Zabrzu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Był aktorem telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym. Prowadził programy telewizyjne dla dzieci.