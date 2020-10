Kamil Grosicki mógł już teraz grać w polskim klubie! "Sam z nim rozmawiałem"

Aleksandar Vuković przy Łazienkowskiej nie pracuje już miesiąc. Długo odmawiał rozmów z dziennikarzami, bo jak tłumaczył, nie chciał powiedzieć czegoś, co zaszkodzi Legii. W końcu jednak się zdecydował. - Byłem przekonany, że prezes Mioduski ma większą wiarę we mnie - przyznał w rozmowie z "WP SportoweFakty", gdzie opowiedział też o transferach. W tym i takich, które latem nie doszły do skutku.

Kamil Grosicki mógł trafić do Legii

- Chciałem, żeby do Legii przyszedł Kamil Grosicki. On był niezadowolony ze swojej sytuacji w WBA i szukał dla siebie rozwiązań (więcej tutaj). Takich, które zwiększałyby jego szanse na regularną grę, bo tylko tak może wzmocnić pozycję w reprezentacji Polski. Kamil też przychylnie patrzył na ten pomysł. Wiem, bo sam z nim rozmawiałem. Prosił, byśmy dali znać, czy naprawdę jesteśmy tym na poważnie zainteresowani - zdradził Vuković.

Grosicki, który występował w Legii w sezonie 2007/08, ostatecznie latem nie trafił na Łazienkowską. Pojawiło się za to sześciu innych piłkarzy: Filip Mladenović, Josip Juranović, Rafael Lopes, Bartosz Kapustka i Joel Valencia. - Chciałem Mladenovicia i Boruca, na Kapustkę i Juranovicia się zgodziłem. Także na Lopesa - powiedział Vuković, który w rozmowie z "WP SportoweFakty" nie wymienił tylko nazwiska Valencii. Ale o tym, że Serb niekoniecznie widział go w zespole, mówił po meczu z Wisłą Płock (1:0), czyli kilka dni przed jego wypożyczeniem.

- Legia potrzebuje kogoś, kto robi różnicę. Nie tylko w lidze, ale także na poziomie międzynarodowym. I uważam, że myślenie o Grosickim było uprawnione. Pewnie odbyłoby się ono kosztem transferów, ale warto było się nad tym pochylić. Bo Legii jest potrzebna jakość - podkreślił Vuković.

