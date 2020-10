Skandal w komendzie w Poznaniu. Policjanci używali koszulki Legii jako wycieraczki

Legia Warszawa od lat rywalizuje z Lechem Poznań o mistrzostwo ekstraklasy. Delikatnie mówiąc, oba kluby nie pałają do siebie sympatią. Funkcjonariusze policji pracujący w komendzie miejskiej przy ul. Szylinga w Poznaniu dopuścili się skandalicznego zachowania, znieważając koszulkę zespołu ze stolicy.

Policjanci z Poznania używali koszulki Legii Warszawa jako wycieraczki

Na podłodze przed wejściem do jednego z pokoi na korytarzu wydziału odpowiedzialnego m.in. za bezpieczeństwo w czasie meczów leżała koszulka Legii Warszawa, która służyła policjantom jako wycieraczka. O sprawie poinformował portal polsatnews.pl, który otrzymał zdjęcie koszulki od jednego z policjantów. Fotografia została wykonana kilka tygodni temu. W tej chwili ciężko stwierdzić, jak długo koszulka była używana jako wycieraczka, ponieważ na korytarzu nie ma zamontowanych żadnych kamer.

Policjanci nabrali wody w usta i nie skomentowali do tej pory całego zdarzenia. Wszczęto postępowanie w tej sprawie przez komendanta miejskiego. Głos zabrał za to były policjant i rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Sokołowski. - Policjant jest urzędnikiem, dla którego nie powinny mieć znaczenia barwy klubowe, przynależność polityczna czy jakiekolwiek poglądy wyznawane przez drugą osobę - powiedział Sokołowski w rozmowie z Polsatem News.

- Jeżeli policjanci zamieniają się w kiboli, to powinni zrezygnować z pracy w policji - oznajmił Jerzy Dziewulski, były policjant antyterrorysta. - Kiedy jeździmy po Polsce, często widzimy, że to zachowanie policji wobec kibiców nie stoi na najwyższym poziomie.

- Czasami wśród policjantów na stadionie klubu zdarzają się kibice zespołu, na którego stadionie z odbywa się spotkanie. Na Zachodzie jest to nie do pomyślenia - to z kolei komentarz komentatora Polsatu Sport Bożydara Iwanowa, który jest cytowany przez portal polsatnews.pl.

Już 8 listopada Legia zagra w Warszawie z Lechem w ekstraklasie.

