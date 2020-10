Takiego gola w ekstraklasie jeszcze nie było! "Podaniostrzał" [WIDEO]

Zobacz wideo Papszun tłumaczy tajemnice sukcesu Rakowa. "Polska jest zacofana w szkoleniu" [SEKCJA PIŁKARSKA #68]

Decydująca o wyniku meczu akcja miała miejsce w 23. minucie. Po podaniu Luki Zahovicia w polu karnym Lechii Gdańsk znalazł się Alexander Gorgon. 31-latek chciał jeszcze podawać do kolegi z zespołu, jednak zrobił to na tyle sprytnie, że przy pomocy zawodnika Pogoni, który zasłonił Dusana Kuciaka, wpakował piłkę do bramki. Profil ekstraklasy na Twitterze nagrał to nazwanie "podaniostrzałem".

Dzięki zwycięstwu Pogoń awansowała na szóste miejsce w tabeli. Zespół Kosty Runjaicia w pięciu meczach zgromadził 10 punktów. W następnej kolejce szczecinianie zagrają u siebie z Legią Warszawa (sobota). Lechia jest zaś zaraz za Pogonią. Drużyna Piotra Stokowca rozegrała sześć spotkań, w których zgromadziła dziewięć punktów.

Piast najgorszy w lidze

W tabeli ekstraklasy z 16 punktami po siedmiu meczach prowadzi Raków Częstochowa. Drugi z trzeba punktami mniej jest Górnik Zabrze, a trzecie miejsce z taką samą liczbą punktów zajmuje Zagłębie Lubin.

Na razie rozczarowują faworyci ligi. Mistrz Polski, Legia Warszawa, zajmuje ósme miejsce z dziewięcioma punktami na koncie. Warszawiacy zagrali jednak dwa mecze mniej od Rakowa. Sześć spotkań rozegrał zaś Lech Poznań, który zajmuje dziewiąte miejsce z ośmioma punktami na koncie.

Na razie w lidze najgorzej prezentuje się mistrz Polski z 2019 roku. Piast Gliwice jest ostatni w tabeli z zaledwie punktem na koncie. Szansę na przełamanie zespół Waldemara Fornalika będzie miał w piątek, kiedy zagra u siebie z Wisłą Płock.

