Przetrzebiona przez koronawirus Warta Poznań zadziwiła! Jest tylko punkt za Lechem

24 - tyle dni na kolejny mecz w ekstraklasie czekali piłkarze i kibice Warty Poznań. Beniaminek ligi po raz ostatni był na boisku 25 września, kiedy wygrał na wyjeździe z Wisłą Płock 3:1. Kolejne spotkania Warty nie odbyły się powodu zakażenia koronawirusem poznańskich piłkarzy oraz przerwy na spotkania reprezentacji.

W Warcie niemal cały zespół musiał mierzyć się z pandemią. To dlatego trener Piotr Tworek musiał dokonać rewolucji w podstawowym składzie na mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W wyjściowej jedenastce zabrakło bramkarza Adriana Lisa oraz Bartosza Kieliby, Jakuba Kiełba, Łukasza Trałki i Michała Jakóbowskiego.

Osłabiona Warta pokonała Podbeskidzie i jest punkt za Lechem Poznań

Mimo poważnego osłabienia Warta w Bielsku-Białej wygrała. O pierwszej połowie można napisać tylko tyle, że się odbyła z minimalną przewagą poznaniaków. Tę zespół Tworka udokumentował w 47. minucie, kiedy bramkę zdobył Mateusz Kuzimski.

Stracony gol obudził Podbeskidzie, które wreszcie ruszyło do ataku. 11 minut po trafieniu Kuzimskiego do remisu doprowadził Maksymilian Sitek. Gospodarze atakowali, mieli lepsze szanse do strzelenia decydującego gola, jednak do siatki trafiła Warta. W 86. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, bramkę zdobył Mateusz Kupczak.

Dzięki zwycięstwu Warta awansowała na 11. miejsce w tabeli. Zespół Tworka w sześciu spotkaniach uzbierał siedem punktów, czyli o jeden punkt mniej od lokalnego rywala, czyli Lecha Poznań, który jest 9. Podbeskidzie jest na 14. pozycji z pięcioma punktami w siedmiu meczach. W następnej kolejce Warta podejmie Górnika Zabrze (poniedziałek), a Podbeskidzie zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków (sobota).

